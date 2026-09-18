Feid y Yandel vuelven a unirse tras estrenar “Penxamientos de Madrugada”

A pesar de cantar de una manera similar, Yandel y Feid ya demostraron que pueden fusionarse bastante bien con el éxito “Yandel 150” y otras colaboraciones notables. Ahora, volvieron a unirse tras anunciar el estreno de “Penxamientos de Madrugada“, sencillo perteneciente al nuevo EP del cantautor colombiano.

El anuncio lo hicieron oficial este jueves tras compartirlo en sus cuentas de redes sociales y lanzar el sencillo en las distintas plataformas musicales. La reproducción en YouTube va rumbo a las 200,000 vistas.

Como de costumbre, cuando se trata de Feid, el colombiano añadió un toque personal al título del tema tras sustituir la letra “s” por la “x”, algo constante en sus canciones.

“Penxamientos de Madrugada”, un tema para dedicar a un desamor

Nuevamente, Yandel se volvió a adaptar al estilo del “Ferxxo” con un ritmo lento y romántico. A Feid siempre le ha gustado interpretar canciones relacionadas con el amor y el desamor; en esta oportunidad tomó la segunda opción.

Tal como lo expresa su título, la letra va dedicada a aquellos pensamientos inevitables que tienen la mayoría de las personas a altas horas de la noche en su cama, recordando a una persona especial de su pasado.

“¿Por qué no vuelve? Si tú no estás, ¿Qué será de mí? Se me pasan las horas esperando en mi cama solo a ver si tú vienes...Baby, ¿Por qué te vas? Si estuvieras aquí, yo no estuviera solo, no estaría sin ti”, narra el coro del tema.

Estas dos estrellas de distintas generaciones del reguetón se han unido en múltiples ocasiones, significando una garantía en cuanto a colaboraciones se refiere. Sin embargo, sus mayores éxitos juntos fueron “Yandel 150” y el EP Manifestating 20-05 que sacaron juntos en 2024, el cual está conformado por cinco sencillos.

Feid y un nuevo EP

Un EP se le denomina a un tracklist que cuenta con más de un sencillo, pero tampoco tiene tantos temas para ser considerado un sello discográfico.

Feid constantemente realiza este tipo de proyectos y en esta ocasión lanzó un total de ocho canciones, la última de ellas la mencionada “Penxamientos de Madrugada” con la leyenda del género, Yandel.

Todas las canciones del EP “El club de las 19 flores” de Feid

1. A Xon De Que

2. BORRAXXO Te Esperaré (featuring Vicente García)

(featuring Vicente García) 3. PARADIXE (featuring El Americano 4KT y Pirlo)

(featuring El Americano 4KT y Pirlo) 4. SE PUSO FEO (featuring Divino y Baby Ranks)

(featuring Divino y Baby Ranks) 5. HAXTA EL DÍA FINAL

6. DE DIOR XL (featuring Bad Gyal)

(featuring Bad Gyal) 7. TIEMPO SIN VXRTX (featuring ICON)

(featuring ICON) 8. PENXAMIENTOS DE MADRUGADA (featuring Yandel).

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