Aaron Judge confiado en regresar para la postemporada con Yankees

El poderoso bateador de los New York Yankees, Aaron Judge, aún espera jugar en octubre esta temporada. Queda por ver si su cuerpo se lo permitirá.

El tres veces Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana dijo el sábado que sufre una distensión en el músculo sóleo, situado en la parte inferior de la pantorrilla, lo cual afecta su capacidad para correr.

Judge añadió que continúa realizando lanzamientos y que llevará a cabo tantos entrenamientos como sea posible para estar listo y aportar si logra regresar.

De vuelta para la postemporada

“Me gustaría estar de vuelta para la postemporada”, dijo el sábado el jugador, seleccionado ocho veces para el Juego de Estrellas, tras ser colocado en la lista de lesionados de 10 días, una medida retroactiva al jueves. “Realmente no tengo respuestas sobre plazos ni nada por el estilo”.

Aaron Judge said his right calf strain is in the soleus muscle. He wouldn’t say what grade strain the MRI revealed.



“I'd like to be back by the postseason. That's definitely the plan. I got really no answers for you on any timeline or anything like that.” — Bryan Hoch ?? (@BryanHoch) September 19, 2026

Judge podrá ser reactivado para el último partido de la temporada regular de los Yankees, el 27 de septiembre.

Fue sustituido por un bateador emergente en la sexta entrada del partido del miércoles en Minnesota debido a molestias en la pierna. En ese momento, Judge dijo que se trataba de una medida de precaución, pero el mánager Aaron Boone informó que los síntomas persistían y que una resonancia magnética reveló la distensión.

Judge acumulaba un registro de 23-4 al bate, con 13 ponches y un extrabase, en los siete partidos disputados desde su regreso la semana pasada tras una fractura de costilla que lo mantuvo fuera de la alineación durante más de tres meses. Solo ha jugado 66 partidos este año.

Enfocado en hacer su trabajo

“He lidiado con distensiones antes y he jugado a pesar de ellas, pero esta vez la lesión estaba en una zona distinta que lo hacía un poco más difícil”, comentó Judge. “Definitivamente siento frustración, porque el objetivo final era volver y jugar algunos partidos antes de la postemporada. Así que la situación cambia un poco, pero el enfoque sigue siendo el mismo”.

New York llegó al sábado con un récord de 48-39 en los partidos que Judge se ha perdido esta temporada y una marca de 41-25 en los encuentros que ha disputado.

“Espero lo mejor, pero todo depende de cómo evolucione la recuperación y de lo que él pueda hacer a medida que pasen las semanas”, señaló Boone. “No voy a especular al respecto. Ya veremos”.

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