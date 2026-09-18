Aaron Judge se perderá el resto de la temporada regular con Yankees por lesión en la pantorrilla derecha

Los New York Yankees vuelven a ver como el fantasma de las lesiones azota de nuevo su clubhouse, Aaron Judge, la gran estrella y pilar ofensivo del conjunto neoyorquino, ingresará nuevamente a la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en la pantorrilla derecha.

El tres veces candidato a Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana, se perderá la mayor parte o la totalidad del resto de la temporada regular con los dirigidos por Aaron Boone.

Aaron Judge to be placed on the 10-day injured list (right calf strain) per multiple reports, including MLB’s @BryanHoch pic.twitter.com/4wbD0PBWi7 — MLB (@MLB) September 18, 2026

El equipo neoyorquino informó que realizará el movimiento en la plantilla este sábado. La fecha de inicio de la baja podría retrotraerse al jueves, lo que deja abierta la posibilidad de que Judge regrese para el último partido de la temporada regular, programado para el 27 de septiembre.

El momento de la lesión significa que Judge estará inactivo no sólo para la serie de este fin de semana contra los D-backs, sino también para un crucial enfrentamiento de cuatro encuentros contra los Rays la próxima semana en el Yankee Stadium.

Los Yankees llegaron a la jornada del viernes a cinco juegos de Tampa Bay en la División Este de la Liga Americana.

Fuera de acción tras 7 juegos con Yankees

Judge fue sustituido por un bateador emergente en la sexta entrada del partido del miércoles contra los Minnesota Twins debido a molestias en la pierna. En ese momento, declaró que se trataba de una medida de precaución.

Saltándose una asignación de rehabilitación en liga menor, Judge volvió el 8 de septiembre contra los Rockies.

En los siete partidos disputados desde su regreso la semana pasada, tras recuperarse de una fractura de costilla que lo mantuvo fuera de juego durante más de tres meses, Judge acumulaba un registro de 4 hits en 26 turnos al bate, con 13 ponches y un extrabase.

Judge se perdió la mayor parte del verano con una costilla derecha fracturada, que se cree sufrió el 26 de abril en Houston. Jugó con la lesión durante aproximadamente un mes antes de ingresar a la lista de lesionados después del juego del 31 de mayo contra los Atléticos en Sacramento.

En general esta temporada, Judge ha bateado .241/.360/.511 con 18 vuelacercas y 41 carreras impulsadas en 66 partidos.

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