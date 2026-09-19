Abren indagatoria en NY sobre las alertas omitidas tras el colapso de las Torres Gemelas

Nueva York contrató un equipo de abogados para investigar qué sabían específicamente las autoridades de la ciudad sobre los riesgos para la salud derivados del polvo tóxico creado por los atentados a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.

En un comunicado, el Departamento de Investigación indicó que escogió una empresa para “determinar el conocimiento que poseen las administraciones municipales sobre las toxinas ambientales producidas por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001”.

Las pesquisas están ordenadas por una resolución del Ayuntamiento aprobada en julio de 2025. El plan del departamento de contratar a un asesor externo para que ayude con la investigación que se produce una semana después de que el alcalde Zohran Mamdani publicara unos 170,000 documentos vinculados con la calidad del aire en las cercanías de la Zona Cero luego de los atentados, que dieron a conocer que los funcionarios tenían preocupaciones iniciales sobre el amianto —y la responsabilidad legal— incluso cuando los líderes de gobierno aseguraban públicamente a los neoyorquinos que el aire era seguro para respirar.

El departamento de investigación está ultimando un contrato de dos años y $3.8 millones de dólares con el bufete de abogados Epstein Becker and Green PC para que les ayude en lo que el comunicado describe como una investigación urgente.

Diane Struzzi, vocera del Departamento de Investigación, dijo que las averiguaciones empezarán en los siguientes dos meses. La agencia está en la obligación de presentar sus conclusiones al Ayuntamiento.

Las investigaciones del departamento suelen derivar en cargos penales. La agencia participó en las averiguaciones penales que llevaron a cabo contra el exalcalde Eric Adams por cargos federales de corrupción.

No obstante, el abogado que representa a decenas de miles de víctimas del 11S, Michael Barasch, aseguró que es improbable que las autoridades municipales enfrenten un escrutinio penal como resultado de una nueva averiguación del 11 de septiembre, informó Gothamist.

Apuntó que los exalcaldes Michael Bloomberg y Rudy Giuliani pueden citar los resultados de las pruebas de la EPA federal, publicados poco después de los ataques, para defender las decisiones de sus administraciones.

“Tanto la administración de Giuliani como la de Bloomberg pueden escudarse en los resultados anunciados por la EPA federal cinco días después del 11-S, que aseguró a todo el mundo que el aire era seguro”, afirmó. “Esos edificios estuvieron en llamas durante 99 días. Por supuesto que sabíamos que era peligroso, pero en realidad queríamos creer a la EPA federal, que anunció cinco días después del 11-S que el aire era seguro”.

Barasch aseveró que, en los años posteriores a los ataques, los abogados de la ciudad estaban “más preocupados por las demandas que se interpondrían contra la ciudad de Nueva York que por la seguridad de los neoyorquinos”.

Por su parte, el presidente del grupo de defensa de las víctimas del 11S, Justice, Brett Eagleson, acogió con satisfacción la investigación.

“Esto debería haberse hecho hace 20 años”, expresó. “Supongo que cuando esta información salga a la luz, habrá mucha gente molesta y la ciudad de Nueva York tendrá que asumir muchas responsabilidades”.

“Es simplemente inimaginable la cantidad y el valor monetario de la justicia y la compensación que se les deberá a estas personas“, añadió.

Los portavoces de Giuliani y Bloomberg no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Sigue leyendo:

• Mamdani sobre calidad del aire tras 9/11: “La gente se enfermó porque los líderes en quienes confiaban les mintieron”

• Informes de inteligencia de la CIA anticiparon a la Casa Blanca la amenaza aérea del 11S

• Bomberos exigen transparencia sobre la toxicidad en la Zona Cero ante la conmemoración del 11S