Bomberos exigen transparencia sobre la toxicidad en la Zona Cero ante la conmemoración del 11S

Los líderes sindicales del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) están exigiendo respuestas sobre los registros de la calidad del aire tras los sucesos del 11 de septiembre de 2001 recientemente publicados, que, de acuerdo a lo que dicen, plantean serias dudas sobre lo que sabían las autoridades del gobierno con respecto a las condiciones tóxicas en la Zona Cero, donde desde esa fecha han muerto más oficiales bomberiles por enfermedades vinculadas que los que perdieron la vida en los mismos ataques.

La respuesta se produce un día después de que el alcalde Zohran Mamdani ordenara la publicación de más de 170,000 páginas de documentos retenidos relacionados con la calidad del aire en Manhattan después del ataque del World Trade Center. De acuerdo con el alcalde, los registros apuntan a que los líderes gubernamentales eran conscientes de los riesgos que suponía la quema de sustancias tóxicas en la Zona Cero y manifestaron su preocupación por probables demandas relacionadas con la exposición a sustancias químicas.

El presidente de la Asociación de Bomberos Uniformados del FDNY, Robert Eustace, y el presidente de la Asociación de Oficiales de Bomberos Uniformados, James Brosi, los dos rescatistas de la Zona Cero, se unirán este miércoles a bomberos y oficiales de bomberos en Manhattan para discutir sobre la continua crisis de salud que enfrentan quienes pasaron meses laborando en el sitio de desastre.

Los líderes sindicales apuntaron a un hito sombrío: 453 miembros del FDNY han muerto a causa de enfermedades vinculadas con el World Trade Center, superando a los 343 bomberos que fallecieron el 11 de septiembre de 2001.

Un informe del Programa de Salud del FDNY para el World Trade Center dio a conocer que más de 12,000 integrantes de los bomberos de Nueva York han sido diagnosticados con al menos una enfermedad relacionada con su exposición en la Zona Cero, informó ABC 7 NY.

Los documentos recientemente publicados estaban guardados en un edificio municipal y no se habían hecho públicos hasta ahora. Las autoridades de la ciudad aseguran que los documentos confirman lo que muchos rescatistas y activistas sospechaban desde hace tiempo: que el aire del Bajo Manhattan contenía toxinas peligrosas que persistieron por meses tras los atentados.

Mamdani aseguró que los documentos revelan un marcado contraste entre lo que sabían los funcionarios y lo que finalmente recibieron los sobrevivientes.

“Una cosa sería que el gobierno hubiera apoyado a los supervivientes y les hubiera proporcionado todo lo que necesitaban en cada etapa del proceso. Sin embargo, sabemos que la realidad fue muy distinta”, dijo el alcalde.

Eustace y Brosi indicaron que planean abordar las consecuencias que siguen teniendo los bomberos y sus familias, la necesidad de atención médica y seguimientos continuos, y lo describen como la importancia de la transparencia con respecto a la exposición tóxica que afecta a los socorristas.

Estos hechos se producen mientras la ciudad de Nueva York se prepara para conmemorar el 25.° aniversario de los atentados del 11S.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) está agregando nombres a su Muro del Recuerdo en honor a los agentes que respondieron a las llamadas del 11 de septiembre o que murieron posteriormente a causa de enfermedades relacionadas, mientras que los bomberos tienen programado reunirse en Staten Island para una conmemoración.

La seguridad en los alrededores del World Trade Center también se está reforzando de cara a las ceremonias de aniversario previstas para el viernes de esta semana.

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