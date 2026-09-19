Aleks Syntek desata la polémica: se mete con Bad Bunny y anuncia que dejará México

Aleks Syntek convirtió su presentación por el Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México, en un episodio marcado por los reclamos al público, críticas al reguetón, menciones a Bad Bunny y hasta comentarios sobre el acento puertorriqueño. Ahora, el cantante asegura que se alejará de México, aunque no precisó por cuánto tiempo ni hacia qué destino.

El 18 de septiembre, Syntek publicó una historia en su cuenta verificada de Instagram con un mensaje dirigido al país: “México, pronto te dejaré en paz”. En la misma publicación habló de una etapa de “evolución mental” y prometió regresar con “excelentes noticias”.

El artista tampoco aclaró si se trata de una mudanza definitiva o de una ausencia temporal. Su anuncio apareció después de que circularan videos de su actuación del 15 de septiembre, en la que buena parte de su intervención estuvo acompañada por intercambios con los asistentes.

Alguien se dio a la tarea de recopilar todo el breakdown de Aleks Syntek pic.twitter.com/2ywB7O6Tpl — Miguel Delucio (@miguel_delucio) September 19, 2026

Bad Bunny también estuvo en sus críticas

La tensión comenzó cuando algunas personas del público le hicieron peticiones musicales que Syntek consideró fuera de lugar. Ante la insistencia de un asistente para que interpretara un tema de Juan Gabriel, respondió: “Entre más me digas eso, menos voy a cantar”.

También cuestionó abiertamente el éxito de Bad Bunny y se refirió a una declaración atribuida al puertorriqueño sobre lo que hace después de sus conciertos: “¿Por qué Bad Bunny es el número uno? Y el otro día dijo en una entrevista que después de un concierto se hace una paja. ¿Apoyan eso, neta? Yo no quiero a ese señor conmigo”.

Su discurso incluyó, además, fuertes cuestionamientos al reguetón y a quienes lo escuchaban: “Llevo 20 años teniendo que soportar que estos músicos se mueran de hambre, mientras ustedes están oyendo a puro patán”, afirmó.

El cantante defendió su reacción ante el público

Syntek también reivindicó la música mexicana y realizó comentarios sobre la forma de hablar de los puertorriqueños, mientras algunos asistentes lo abucheaban: “México es huapango, es bolero, el mariachi. Recuerden que no somos reguetón. No somos reguetón, no somos gangsters de Nueva York, somos mexicanos. Wey, hablen como mexicanos, no como puertorriqueños (imitando el acento)… somos corazones invencibles”.

El espectáculo terminó de manera abrupta y el músico cerró aquella intervención con otra frase dirigida a los asistentes: “Yo estoy viviendo un mundo y ustedes viven un mundo bizarro”.

Posteriormente, en Instagram, explicó que durante el concierto supuestamente hubo personas lanzando objetos hacia sus seguidores: “En mi pasado concierto había vándalos tirándole elotes y cervezas a mis fans de atrás y los de adelante no se percataron”.

Syntek sostuvo que su reacción estuvo relacionada con la presencia de familias y aseguró: “No hay nada que me moleste más que violentar a abuelas y niños, mi ira fue justificada”.

El intérprete también recordó que, según su versión, durante años él y su familia han recibido amenazas por sus críticas a determinados contenidos musicales: “Fui el único artista que dijo que respetemos a las señoras, a los niños y a los abuelos con música que no es apropiada para ellos, nadie me defendió, ni los artistas ni el público”.

Finalmente, dejó otro mensaje sobre su futuro: “Si no entienden español, buscaré algún lugar donde sí lo hablen”.

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