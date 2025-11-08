Aleks Syntek reprograma conciertos por recomendación médica

Aleks Syntek, a través de su cuenta de Instagram, compartió un comunicado para anunciar que su tour, que estaba pautado para este año, tuvo que ser suspendido debido a complicaciones con su salud. Para el cantante, ha sido bastante complejo, dado que estaba muy emocionado por lo que viviría junto a sus fanáticos, pero por inconvenientes que no fueron mencionados, no podrá cumplir con su agenda.

“Por este medio informamos al público en general que el concierto de Aleks Syntek ha sido reprogramado debido a temas de salud que requieren atención y descanso por parte del artista. Agradecemos profundamente su comprensión y apoyo, e invitamos a todos los asistentes a mantenerse atentos a las redes oficiales, donde se anunciará próximamente la nueva fecha del evento”, dice el comunicado.

Además, explicó que todas las fechas serán pospuestas y que los boletos que ya fueron adquiridos seguirán teniendo la misma validez para los próximos conciertos. También dio las gracias a todos sus fanáticos por el apoyo que siempre le brindan, a pesar de los altibajos que pueda tener en su carrera. Agregó que igual se seguirá preparando para ofrecer un show inolvidable.

“Los boletos adquiridos seguirán siendo completamente válidos, por lo que no será necesario realizar ningún cambio ni trámite adicional. Esta situación es ajena a Avanradio, Pronuver, Tower Corp y MP Producciones, quienes continúan trabajando con el mayor compromiso para ofrecer espectáculos de calidad al público“, dice en la misiva.

El cantante de origen mexicano agregó que ahora solo se va a enfocar en recuperarse pronto. Sin embargo, en este momento se encuentra envuelto en un escándalo por presuntamente haberle sido infiel a su esposa con una fanática desde hace varios años. Además, se filtraron unos audios de los cuales se desconoce su veracidad y, aparentemente, sus hijos tampoco querrían saber de él.

Para cerrar el comunicado, la productora encargada del espectáculo aprovechó para dejarle sus mejores anhelos para que dentro de poco se puedan conocer las fechas con las cuales él deberá cumplir, pese a que todavía se desconoce cuál es la enfermedad que le fue diagnosticada por un especialista: “Deseamos una pronta recuperación a Aleks Syntek y esperamos reencontrarnos muy pronto para disfrutar de una gran noche de música“, reseñaron.

