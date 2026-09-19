J Balvin sorprende a Valentina Ferrer con un mensaje por su cumpleaños: “Celebro la mujer que eres”

J Balvin volvió a tener un gesto público con Valentina Ferrer justo después de que la modelo argentina confirmara que ambos decidieron tomar caminos separados. Este sábado 19 de septiembre, con motivo de los 33 años de Ferrer, el cantante colombiano publicó una galería de fotografías y acompañó las imágenes con un extenso mensaje cargado de afecto.

La dedicatoria estuvo especialmente centrada en la admiración que siente por la mujer que es Ferrer y en su papel como madre de Río, el hijo que ambos tienen y que nació en junio de 2021.

“Hoy celebro tu vida, Vale. Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte. Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti. Hay personas que merecen todas las flores, no solo por lo que hacen, sino por lo que son. Y hoy las flores son todas para ti. Que Dios te cuide, te bendiga y te devuelva multiplicado todo el amor y toda la luz que das. Feliz cumpleaños, Vale. 🤍🌹”.