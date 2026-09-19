Arsenal cae goleado ante el Brighton en primera derrota de Premier League

El Brighton sorprendió al Arsenal con una goleada 3-0 y le propinó a los dirigidos por Mikel Arteta su primera derrota de la temporada en la Premier League. El resultado no solo representó un golpe para el vigente campeón, sino que además provocó que los londinenses perdieran el liderato en favor del Manchester City.

La gran figura de la jornada fue Chema Andrés, quien respondió a la confianza de Fabian Hürzeler con una actuación sobresaliente en su primera titularidad en la Premier League.

A su lado brilló el delantero griego Kostoulas, protagonista en los dos primeros goles y una auténtica pesadilla para la defensa del Arsenal.

?? ¡¡KOSTOULAS LE REPITIÓ LA DOSIS AL ARSENAL: GOLAZO Y 2-0!!



?? Charalampos Kostoulas probó desde fuera del área y sacó un disparo cruzado imposible para David Raya. Brighton vuelve a castigar de larga distancia.



??? Brighton 2-0 Arsenal ?



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Brighton impuso su presión y sorprende al Arsenal

El primer gol llegó a través de Kostoulas, quien recibió fuera del área, giró con rapidez y encontró a Gross, quien sacó un potente disparo desde larga distancia. Raya alcanzó a tocar el balón, pero el remate terminó golpeando la base del poste antes de entrar en la portería.

Cuando parecía que el Arsenal podía marcharse al descanso con una desventaja mínima, el Brighton volvió a golpear. Tras una transición rápida, Kostoulas apareció nuevamente para marcar el 2-0 con un disparo de derecha desde fuera del área.

Luego apareció Chema Andrés. El centrocampista español se incorporó al ataque durante un saque de esquina ejecutado por Gross y ganó la posición en el segundo palo. El futbolista se elevó por encima de la defensa y conectó un cabezazo que superó a Raya para establecer el 3-0 definitivo.

Brighton hands Arsenal its first loss of the season in DOMINATING fashion with a 3-0 win. ? pic.twitter.com/pNKQRUi0Ca — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) September 19, 2026

Arteta intentó modificar el rumbo del partido con los ingresos de Zubimendi y Mikel Merino, pero el Arsenal nunca encontró la fórmula para revertir el marcador.

La derrota también tuvo consecuencias en la clasificación: el Arsenal perdió su primer partido del curso y cedió el liderato de la Premier League al Manchester City. Mientras tanto, el Brighton celebró una noche especial en el aniversario 125 de su fundación con una victoria contundente ante uno de los principales protagonistas del campeonato.

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