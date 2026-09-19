Raphinha cerca de renovar con el Barcelona hasta 2030

El director deportivo del Barcelona, Deco, confirmó que el club tiene “encaminadas” las renovaciones del delantero Raphael Dias ‘Raphinha’, el centrocampista Marc Bernal y el lateral Xavi Espart.

Deco reveló las renovaciones durante un discurso dirigido a los socios compromisarios del club que han participado en la asamblea general celebrada este sábado.

El máximo ejecutivo del área de fútbol ha explicado que el viernes se ha avanzado en las negociaciones de la ampliación del contrato del capitán azulgrana hasta el 30 de junio de 2030.

El propio Raphinha, máximo goleador del equipo en este inicio de temporada, con 11 tantos, confirmó el mismo viernes, en una entrevista concedida a RAC1, su intención de ampliar su contrato más allá de 2028, cuando finaliza su actual vínculo con el conjunto azulgrana.

??? BREAKING: Barcelona agree new deal with Raphinha! All set to be signed. Here we go. ???



“We have an agreement in principle, it will be signed soon”, confirms the director Deco.



The agreement will be until June 2030, FOUR more years. ????? pic.twitter.com/v217Ow7a5M — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 19, 2026

Raphinha llegó en 2022 y ya suma 184 partidos con la camiseta del Barcelona, además de 86 goles y 62 asistencias.

El brasileño se ha ganado ser uno de los líderes del club catalán y tiene 3 Ligas, 3 Supercopas de España, 1 Copa del Rey y fue máximo goleador en la edición 24/25 de la UEFA Champions League.

Barcelona renovará a Marc Bernal y Xavi Espart

Deco aprovechó su intervención para explicar que esta semana ha avanzado en las renovaciones de Marc Bernal y Xavi Espart, si bien no ha detallado hasta que año ampliarán su vinculación con el Barcelona.

Precisamente, estos dos jugadores se formaron en La Masia, una de las principales fuentes de talento del primer equipo. En este sentido, Deco ha puesto en valor que el valor actual del primer equipo azulgrana alcanza los 1,260 millones de euros, de los cuales 583 corresponden a jugadores formados en la academia del club, según el portal especializado Transfermarkt.

Asimismo, el director deportivo ha desvelado el balance del último mercado de verano en el que el primer equipo adquirió jugadores por valor de 181 millones y obtuvo un precio neto de las ventas realizadas que alcanzó los 72 millones.

Sigue leyendo:

Javier Aguirre estaría cerca de volver a dirigir en LaLiga, según reportes

Falleció Sandro Mazzola, leyenda del Inter Milán y de Italia, a los 83 años