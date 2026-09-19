Embajador israelí arremete contra Zohran Mamdani y exige su detención

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, dijo a su juicio que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, debe ser “arrestado” después de que este pidiera al Gobierno de EE.UU. la detención del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“Si alguien debe ser detenido, ese es Mamdani, por colaborar con los enemigos de Estados Unidos. Ya sabes, envió a sus funcionarios a reunirse con el embajador iraní en la ONU”, expresó Danon durante una rueda de prensa a las puertas del Consejo de Seguridad del organismo.

Danon hacía referencia a la noticia de que varios funcionarios de la Administración de Mamdani intentaron reunirse este verano con el embajador iraní ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, aunque el alcalde supuestamente no era conocedor de esta reunión y finalmente se canceló, según informaron varios medios en junio pasado.

El alcalde socialdemócrata afirmó en julio que Netanyahu “no es bienvenido” en la ciudad y pidió al Gobierno federal que ejecute la orden de arresto emitida contra él por la Corte Penal Internacional (CPI).

El embajador israelí también se refirió a la protesta que tendrá lugar el próximo 24 de septiembre en contra de la participación de Netanyahu en la semana de alto nivel de la ONU.

Mamdani dijo recientemente que los neoyorquinos “tienen el derecho” a manifestarse contra la presencia de Netanyahu en la ONU, pero aclaró que no acudirá a la protesta.

“Espero que se dé cuenta de que su responsabilidad no era incitar a la gente a manifestarse, sino velar por la seguridad de la ciudad”, expresó hoy Danon.

“Netanyahu se dirigirá con orgullo a la Asamblea General a pesar de las amenazas, la incitación y la retórica antisemita que hemos escuchado por parte del alcalde“, aseguró.

Además, insistió en que Mamdani “debe asegurarse de que tengamos una semana tranquila, con menos tráfico y menos problemas, pero está haciendo exactamente lo contrario”: “Está llamando a la gente a manifestarse contra nuestro primer ministro”.

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