Nueva York en alerta máxima por Asamblea General de la ONU: ‘No hay amenazas creíbles’

La Ciudad de Nueva York se prepara para recibir a decenas de mandatarios y líderes de gobierno de todo el mundo, quienes estarán en la Gran Manzana entre el 21 y el 25 de septiembre para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas, y la seguridad será la prioridad número 1.

Así lo advirtió este jueves el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tras advertir que junto al NYPD y las fuerzas del orden ya empezaron a implementar el plan de seguridad para garantizar que presidentes, primeros ministros y diplomáticos de todo el mundo asistan a la cita mundial sin contratiempos y la ciudad se mantenga segura.

El Alcalde de la Gran Manzana manifestó que las autoridades se toman muy en serio las labores de seguridad para este evento que siempre puede resultar atractivo para que grupos ilegales intenten cometer actos contra la seguridad, por lo que serán desplegados cientos de agentes locales y federales.

“Sabemos que la ciudad de Nueva York es siempre un objetivo potencial, y más aún cuando hay miles de representantes internacionales presentes. Por ello, el Ayuntamiento y el NYPD han trabajado estrechamente con nuestros socios federales durante los últimos meses para preparar este evento y garantizar la seguridad de los visitantes extranjeros, de los neoyorquinos y de nuestra ciudad”, aseguró el burgomaestre.

El jefe de la Gran Manzana aclaró que no tienen información de ningún plan de ataque creíble, pero recalcó que las autoridades siempre actúan bajo la premisa de que algo puede suceder para elaborar sus planes de seguridad.

“Quiero ser claro: en este momento no existen amenazas específicas ni creíbles contra la Asamblea General de las Naciones Unidas ni contra nuestra ciudad. Sin embargo, reforzaremos las medidas de seguridad por precaución. Es un procedimiento habitual”, dijo Mamdani, tras reiterar que habrá más agentes de policía en las calles y en los alrededores de la sede de la ONU, mayormente en el East Side.

La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, explicó que debido al desafío que representa garantizar la seguridad de representantes de todo el mundo, las autoridades custodiarán la ciudad por aire, agua y tierra, y habrá unidades antiexplosivos listas para actuar, no solo durante los días que dura la cumbre sino desde ya.

“Esta es una de las operaciones de seguridad más complejas que llevamos a cabo e involucra a todas las áreas de nuestro departamento. Miles de agentes uniformados del NYPD estarán desplegados en la sede de la ONU y sus alrededores durante toda la semana”, dijo la jefa policial.

“Usaremos el apoyo de equipos de armas pesadas, unidades aéreas y marítimas, unidades caninas (K-9), la brigada de desactivación de explosivos, el equipo de drones del NYPD, agentes antiterroristas y otras unidades especializadas”, agregó la Comisionada.

La funcionaria también se refirió a las protestas que se anticipan pudieran ocurrir y aunque mencionó que la Ciudad respeta el derecho de los manifestantes a movilizarse, fue tajante en asegurar que “no se tolerará la violencia ni la destrucción de la propiedad”.

Y más allá de las labores de preparación que las autoridades adelantan en cuestiones de seguridad para que la Asamblea General de la ONU transcurra en plena calma, neoyorquinos que se movilicen en Manhattan, principalmente en inmediaciones de la sede de Naciones Unidas, tendrán dolores de cabeza por cambios en rutas, cierre de calles y congestión.

Por ello, el Departamento de Transporte de la Ciudad advirtió que la próxima semana estará marcada por días de alerta de congestión extrema, y recomiendan a los conductores estar preparados ante cierres de calles generalizados y retrasos en todo Manhattan.

“Habrá cierres intermitentes para peatones y vehículos, tanto en los alrededores del edificio de la ONU como en otras partes de la ciudad a medida que se desplacen las delegaciones. En determinados momentos, se cerrarán tramos de la autopista FDR”, dijo Mamdani.

Asimismo, el Alcalde instó a los neoyorquinos a utilizar el transporte público, ya que la velocidad promedio de los vehículos en Midtown durante la semana de la Asamblea General de la ONU pudiera ser tan baja como menos de cuatro millas por hora.

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