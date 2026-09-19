Irán mantiene sus condiciones para retomar negociaciones de paz con Estados Unidos

Irán aseguró este sábado que mantiene sus condiciones para avanzar hacia nuevas negociaciones de paz con Estados Unidos y negó que la visita a Teherán del ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, prevista para este domingo, tenga como propósito transmitir un mensaje de Washington.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó a la televisión estatal que las exigencias planteadas por Teherán son las mismas que formaban parte de las bases del memorando de entendimiento alcanzado el 17 de junio, posteriormente abandonado de manera unilateral por Estados Unidos.

Entre las condiciones iraníes se encuentran el levantamiento completo de las sanciones estadounidenses y el fin del bloqueo naval impuesto a puertos y embarcaciones iraníes.

“Mientras continúe el bloqueo naval, no se puede hablar del fin del conflicto ni de la normalización de la situación”, declaró Bagaei.

Estados Unidos restableció el bloqueo naval contra Irán el 14 de julio, después de que el presidente Donald Trump diera por terminado el memorando de entendimiento negociado con la mediación de Pakistán. Washington justificó entonces su decisión con denuncias de ataques iraníes contra varios buques en el estrecho de Ormuz.

Bagaei sostuvo que el acuerdo incluía mecanismos para resolver eventuales incumplimientos, por lo que, a su juicio, Washington debió recurrir a esos procedimientos antes de abandonar el entendimiento.

El portavoz calificó de “extremadamente desproporcionada” la decisión estadounidense de retirarse del acuerdo, restablecer el bloqueo naval y, según Teherán, incumplir sus compromisos.

Irán niega mensaje de Washington

Respecto a la visita de Naqvi, Bagaei aseguró que el viaje tendrá un carácter “completamente” bilateral y rechazó que el funcionario paquistaní vaya a Teherán como intermediario de Estados Unidos.

El memorando alcanzado en Islamabad contemplaba una hoja de ruta de 60 días para avanzar hacia un acuerdo de paz definitivo entre Irán y Estados Unidos. El entendimiento incluía el cese de las hostilidades, la liberación de activos iraníes bloqueados, facilidades para las exportaciones de petróleo y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense.

A cambio, Teherán se comprometía a facilitar la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte internacional de petróleo.

En las últimas semanas, las autoridades iraníes han condicionado la reapertura del estrecho al cumplimiento de esas disposiciones por parte de Estados Unidos.

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