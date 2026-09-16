China exige a EE.UU. e Irán retomar acuerdo de paz o reabrir Ormuz de inmediato

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, hizo un llamado este miércoles a los gobiernos de Estados Unidos e Irán a retomar el Memorando de Entendimiento de Islamabad y habilitar nuevamente el tránsito por el estrecho de Ormuz.

El funcionario sostuvo una reunión oficial en la capital china con su par iraní, Abás Araqchí. Durante el encuentro, la Cancillería del país asiático informó que el diplomático solicitó a las partes que “reconstruyan el mecanismo de negociación sobre la base del consenso alcanzado hasta ahora y lleven a cabo consultas sustantivas sobre las cuestiones de interés de cada parte”.

La visita de Araqchí a Beijing coincide con la víspera de la reunión fijada en Washington entre el presidente de China, Xi Jinping, y el mandatario estadounidense, Donald Trump. Sobre la crisis en Oriente Medio, Wang argumentó que la prolongación continuada del conflicto “no responde al interés común de las partes implicadas ni al de la comunidad internacional”, informó EFE.

Seguridad marítima y transporte de energía

El jefe de la diplomacia china instó a las partes involucradas a aplicar medidas operativas para garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz, resguardar las rutas marítimas globales y proteger el suministro internacional de energía. Asimismo, señaló que Beijing no desea la extensión de las tensiones hacia Yemen ni hacia el mar Rojo.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, precisó que ambos ministros revisaron las relaciones bilaterales y los asuntos centrales de la agenda regional e internacional.

Las conversaciones coinciden con el desarrollo del Foro Xiangshan en Beijing, donde un alto representante militar iraní acusó a Estados Unidos e Israel de violar la soberanía de su país e incrementar la inestabilidad en la región.

Sin embargo, Irán sostiene que no asistirá a negociaciones directas con Washington hasta que se respeten los puntos fijados en el documento de Islamabad firmado en junio bajo mediación de Pakistán, condición impuesta también por Araqchí para rehabilitar el paso por Ormuz, bloqueado desde el inicio de los enfrentamientos armados el pasado 28 de febrero.

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