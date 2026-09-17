Cámara de Representantes aprueba proyecto de ley de sanciones contra Irán y Rusia

La Cámara de Representantes aprobó el miércoles un paquete de sanciones contra Rusia e Irán con un resultado de 262 votos a favor y 159 en contra, un proyecto de ley que fue redactado e impulsado originalmente por el fallecido senador Lindsey Graham, y enviado al escritorio del presidente Donald Trump para su firma definitiva.

La medida establece sanciones primarias y secundarias dirigidas a Rusia y a los países que colaboren con la invasión a Ucrania. Estas restricciones se enfocan en funcionarios políticos, oligarcas, entidades bancarias, instituciones financieras y la flota marítima secreta rusa, informó ABC News.

El texto también otorga la facultad al ejecutivo para aplicar aranceles a los cinco principales importadores de petróleo crudo o gas ruso, así como a los cinco países que ayuden a evitar las sanciones energéticas. Incluye además una disposición para mantener la facultad de limitar el financiamiento de los sectores energético y militar de Irán.

Resultados de la votación y reacciones

La medida registró el voto en contra de siete congresistas republicanos: Thomas Massie, Andy Harris, Ralph Norman, Keith Self, Tom McClintock, Chip Roy y Warren Davidson.

En la bancada demócrata se generó una división, sumando 58 votos a favor y 152 en contra, tras la aprobación previa realizada por el Senado con un resultado de 86 a 11.

“Hoy es un día trascendental para la paz. Esta legislación era de suma importancia para mi hermano, Lindsey, y agradezco que haya logrado una coalición tan amplia de apoyo en la Cámara de Representantes. Estoy comprometida con lograr una solución pacífica a la guerra en Ucrania, y confío en que esta legislación allanará el camino“, apuntó la senadora Darline Graham en X.

Cuestionamientos de la dirigencia demócrata

Los principales líderes demócratas, encabezados por Hakeem Jeffries, argumentaron su postura en contra afirmando que el proyecto “otorga un poder extraordinario a Donald Trump”.

“Le permite eximir del cumplimiento de las sanciones contempladas en el proyecto de ley, al tiempo que le otorga una nueva y amplia autoridad arancelaria para continuar su fallida guerra comercial global, que está provocando un aumento desorbitado de los precios para las familias trabajadoras de todo Estados Unidos”, declararon.

“Lamentablemente, la Casa Blanca está dispuesta a poner en riesgo la vida de los ucranianos y el sustento de los estadounidenses en lugar de trabajar para que este régimen ruso deshonesto rinda cuentas por su guerra ilegal”, continuaron.

Sigue leyendo:

– Susie Wiles, jefa de gabinete de Trump, anuncia que está libre de cáncer

– Juicio político contra Hegseth queda aplazado por cierre anticipado de la Cámara

– Familia de Charlie Kirk acusa a funcionarios de Utah de fallos que facilitaron su asesinato