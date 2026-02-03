Carlos Beltrán eligió ser exaltado al Salón de la Fama con la gorra de New York Mets

El Salón de la Fama del Béisbol anunció este martes que la placa de Carlos Beltrán lucirá la gorra de los New York Mets cuando sea exaltado el 26 de julio en Cooperstown, como parte de la Clase 2026.

Beltrán jugó para siete equipos durante su carrera de 20 años en las Grandes Ligas de Béisbol y siete de ellas fueron con los Mets de Nueva York. Durante ese tiempo, obtuvo cinco de sus nueve selecciones al Juego de Estrellas, además de sus tres Guantes de Oro y dos Bates de Plata.

“No hice esto solo”, explicó Beltrán. “Cada equipo para el que jugué formó parte de mi camino, y les estoy agradecido a todos. Con los Mets, experimenté mi mayor crecimiento y éxito individual. Me siento honrado de que la placa del Salón de la Fama lleve el logo de los Mets, y me enorgullece que cada equipo en el que jugué esté listado en la placa”.

El exguardabosques, de 48 años, recibió el pasado 20 de enero 358 votos de los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos en su cuarta aparición en la boleta, para un 84.2%, superando el mínimo de 75% requerido para ser exaltado. Fue así como se convirtió en apenas el sexto puertorriqueño en entrar al Pabellón de Inmortales. Se unió a Roberto Clemente (1973), Orlando “Peruchín” Cepeda (1999), Roberto Alomar (2011), Iván Rodríguez (2017) y Edgar Martínez (2019).

Finalizó su carrera en las Mayores con un promedio de .279, 435 jonrones, 2,725 imparables, 1,587 carreras impulsadas, otras 1,582 anotadas y 312 bases robadas, además de un OPS de .837. A su vez, encabeza históricamente a los peloteros puertorriqueños en remolcadas y anotadas.

Andruw Jones y Jeff Kent también hicieron sus elecciones

La placa de Andruw Jones, por su parte, llevará el logotipo de los Bravos de Atlanta, organización con la que disputó 12 de sus 17 temporadas en las Mayores.

Con Atlanta ganó 10 Guantes de Oro y fue seleccionado cinco veces al Juego de Estrellas. “Los Bravos fueron el equipo que me dio mi primera oportunidad de perseguir el sueño que quería desde que era un niño. Estoy orgulloso de llevar la ‘A’ en mi placa”, indicó Jones, quien agradeció también a todas las franquicias y ciudades que formaron parte de su carrera.

El tercer miembro de la clase, Jeff Kent, fue elegido por el Comité de la Era del Béisbol Contemporáneo y su placa llevará el logotipo de los Gigantes de San Francisco.

Kent, un segunda base que fue cinco veces All-Star, bateó para .290 con 377 jonrones y 1.518 carreras impulsadas a lo largo de 17 temporadas con Toronto (1992), los Mets de Nueva York (1992-96), Cleveland (1996), San Francisco (1997-2002), Houston (2003-04) y los Dodgers de Los Ángeles (2005-08). Sus seis temporadas con los Gigantes fueron las más largas con un equipo de las mayores.

“Cada una de las paradas a lo largo de mi carrera fue importante para mí, pero fue con los Gigantes donde tuve más éxito y pasé más tiempo durante mi carrera”, señaló Kent.

