Las acciones vinculadas con la inteligencia artificial sufrieron fuertes pérdidas este lunes 14 de septiembre de 2026 después de que Dario Amodei, Sam Altman y Elon Musk respaldaran reducir el ritmo de desarrollo de los modelos más avanzados ante el riesgo de que esta tecnología pueda escapar del control humano e incluso atacarlo.

La reacción en bolsa se extendió por Estados Unidos, Asia y Europa y golpeó especialmente a empresas de chips y otras compañías beneficiadas por el auge de la IA.

El giro resultó incómodo para el mercado: quienes dirigen algunas de las compañías que alimentaron el auge ahora advierten la urgencia de establecer mayores barreras de seguridad. SoftBank cayó más de 10%, SK Hynix retrocedió más de 6% y el Nasdaq llegó a bajar 1.7% durante la jornada, antes de cerrar con una pérdida de 0.6%.

Para quienes tienen dinero en acciones, fondos cotizados o planes 401(k), esta reacción los invita a revisar qué proporción de sus portafolios depende de fabricantes de chips y empresas de IA, así como evitar decisiones basadas en una sola sesión y distinguir entre una advertencia hipotética sobre el futuro y los problemas tecnológicos que ya están ocurriendo.

Las pérdidas alcanzan al ahorro

Nvidia perdió 3.4%, Intel cayó alrededor de 5.6%, AMD retrocedió más de 4% y Marvell se hundió 7.3% el lunes, de acuerdo con varios medios financieros. La caída se concentró en empresas que se benefician del gasto acelerado en centros de datos, semiconductores e infraestructura de inteligencia artificial.

El índice de semiconductores de Philadelphia, que agrupa a 30 de las principales compañías del sector, cayó 5.9%, con todos sus componentes en terreno negativo. Aun así, conservó una ganancia acumulada de 57% en lo que va de 2026.

Los principales índices también terminaron en rojo: el Nasdaq Composite perdió 0.6%, el S&P 500 bajó 0.5% y el promedio industrial Dow Jones cedió 0.3%. Para un trabajador con un fondo de retiro que tenga una porción importante hacia la tecnología, estos movimientos pueden aparecer como pérdidas temporales aun cuando no posea acciones individuales.

Sin embargo, no todo el mercado perdió.

Palo Alto Networks y CrowdStrike avanzaron más de 13%, mientras otras compañías de ciberseguridad registraron ganancias de dos dígitos. La rotación refleja la expectativa de que mayores amenazas y controles de IA podrían elevar la demanda de protección digital.

Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

Los creadores piden desacelerar la IA hasta reforzar su seguridad

Este debate se reavivó luego que Jacob Coxon, investigador que trabajó en Anthropic y OpenAI, renunciara a la primera empresa y acusara a ambas de avanzar irresponsablemente hacia sistemas capaces de mejorarse por sí mismos.

“Corren directamente hacia una superinteligencia capaz de mejorarse y están apostando con nuestras vidas”, escribió.

Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, escribió posteriormente: “Debemos reducir el ritmo al que mejoramos las capacidades de los modelos de IA”. Su propuesta no plantea detener la industria, sino ganar tiempo para fortalecer las medidas de seguridad y supervisión mientras los sistemas continúan avanzando.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, apoyó el planteamiento: “Estoy de acuerdo con Dario en que necesitamos moderar el avance de la frontera” y también calificó como “una gran idea” permitir que evaluadores independientes revisen el cumplimiento de los compromisos de seguridad.

Amodei propuso que auditores externos tengan acceso continuo, similar al de los empleados; que las compañías acuerden normas comunes y que exista coordinación internacional. El plan también contempla una cooperación limitada con China para prohibir usos claramente peligrosos, como el desarrollo de armas biológicas.

El escenario más alarmante

El director de Anthropic advirtió que, en un plazo de seis a 12 meses, un conjunto coordinado de agentes de IA podría adquirir capacidad suficiente para apoderarse de amplias funciones de internet si las salvaguardas no progresan al mismo ritmo. Algunas estimaciones vinculadas a ese escenario hablan de cientos de miles de millones de dólares en daños.

Sin embargo, al momento esa advertencia es solo una posibilidad futura, no un ataque confirmado contra la humanidad. El Informe Internacional sobre Seguridad de la IA de 2026, elaborado por más de 100 especialistas y respaldado por más de 30 países y organizaciones, concluyó que los sistemas actuales presentan señales tempranas de capacidades relevantes, pero todavía no alcanzan niveles que permitan una pérdida de control.

El propio informe califica como “inusualmente ambiguas” la probabilidad, naturaleza y fecha de ese riesgo. Para perder el control, un sistema necesitaría evadir supervisión, ejecutar planes prolongados y bloquear las medidas de respuesta humana, capacidades que no se han demostrado juntas en los modelos actuales.

Los abusos ya comenzaron

Aunque el escenario existencial permanece incierto, Anthropic documentó usos indebidos más inmediatos. La empresa informó que bloqueó intentos de aprovechar Claude en operaciones cibernéticas, vigilancia, campañas de influencia, fraude, investigación biológica peligrosa y desarrollo de armas.

Anthropic resumió el problema de esta forma: los usuarios intentaron emplear Claude “para ciberataques, operaciones de influencia, vigilancia, biología y construcción de armas”, y la empresa explicó cómo los detectó y detuvo entre diciembre de 2025 y agosto de 2026.

Esto representa un riesgo más cercano para familias y pequeños negocios: fraudes, robo de credenciales y ataques automatizados pueden generar pérdidas aun sin que la inteligencia artificial esté fuera de control.

La amenaza más inmediata está en personas que utilicen herramientas poderosas para cometer actividades delictivas que en que una máquina “despierte” mañana y tome decisiones fuera del control humano.

Cómo reducir el riesgo

Revisar la exposición financiera: identificar cuánto del 401(k), IRA o cuenta de inversión depende de acciones tecnológicas y evitar concentraciones difíciles de soportar.

identificar cuánto del 401(k), IRA o cuenta de inversión depende de acciones tecnológicas y evitar concentraciones difíciles de soportar. No vender por una mala jornada: una caída diaria no confirma un cambio permanente; antes de vender, conviene revisar objetivos, plazo y tolerancia al riesgo.

una caída diaria no confirma un cambio permanente; antes de vender, conviene revisar objetivos, plazo y tolerancia al riesgo. Fortalecer las cuentas: activar la autenticación de múltiples factores, usar contraseñas diferentes y desconfiar de mensajes que exijan pagos o datos urgentes.

activar la autenticación de múltiples factores, usar contraseñas diferentes y desconfiar de mensajes que exijan pagos o datos urgentes. Verificar llamadas y videos: confirmar por otra vía cualquier solicitud de dinero, incluso cuando la voz o imagen parezca pertenecer a un familiar o ejecutivo.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el desplome de las acciones de empresas de IA

¿Cuánto cayeron las acciones de inteligencia artificial?

SoftBank cayó más de 10%, SK Hynix retrocedió más de 6% y el Nasdaq llegó a perder más de 1% durante la jornada, antes de cerrar con una caída de 0.6%. El índice de semiconductores perdió 5.9%. El Nasdaq cerró 0.6% abajo tras caer más de 1% durante la sesión.

¿Por qué bajaron las acciones de IA?

Los inversionistas reaccionaron a los llamados de líderes de Anthropic, OpenAI y SpaceXAI para reducir el ritmo de desarrollo y establecer mayores controles de seguridad.

¿La inteligencia artificial ya puede atacar a la humanidad?

No existe evidencia de que los sistemas actuales puedan escapar por sí solos del control humano. El informe internacional de 2026 señala capacidades incipientes, pero insuficientes para ese escenario.

¿Qué riesgos de IA ya son reales?

Anthropic documentó intentos de usar sus modelos en ciberataques, vigilancia, fraude, campañas de influencia e investigación relacionada con armas.

¿Qué debe hacer un inversionista ante la caída?

Debe revisar diversificación, horizonte y exposición tecnológica antes de comprar o vender. Una decisión basada únicamente en el miedo puede convertir una pérdida temporal en definitiva.

Conclusión

La próxima consecuencia en el desarrollo de la IA podría llegar por dos caminos: reglas más estrictas que reduzcan el crecimiento esperado de fabricantes de chips o nuevas inversiones en ciberseguridad y supervisión que cambien a los ganadores del auge tecnológico.

El mercado ya dejó claro que las advertencias de los propios líderes pueden mover miles de millones antes de que exista consenso científico sobre el peligro.

Para los hogares hispanos con ahorros invertidos, la señal no es abandonar la tecnología, sino evitar que una sola promesa concentre el patrimonio. Mientras las empresas discuten cómo frenar los modelos más potentes, proteger cuentas y diversificar inversiones ofrece una defensa más inmediata que tratar de anticipar el próximo sobresalto bursátil.

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