Obama pide a los demócratas convertir la regulación de la IA en un tema central de campaña: “Puede ser peligroso”

El expresidente estadounidense Barack Obama instó a los líderes demócratas a ubicar la regulación de la inteligencia artificial entre los principales temas de sus campañas ante las próximas elecciones legislativas y a la carrera presidencial de 2028.

Obama hizo el llamado durante un evento de recaudación de fondos celebrado el jueves en Nueva York junto al líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

El exmandatario advirtió sobre los riesgos de permitir que el desarrollo de esta tecnología avance sin una supervisión suficiente por parte del gobierno, publicó la agencia de noticias EFE.

“Esto es algo que avanza muy rápido en manos privadas y, si no nos ponemos en ello, creo que puede ser peligroso”, afirmó Obama. A la vez, sostuvo que la inteligencia artificial puede resultar beneficiosa si existen mecanismos para controlarla.

Obama también consideró que cualquier candidato demócrata que aspire a la Casa Blanca en 2028 debería llegar a la campaña con una propuesta definida sobre la IA.

“Sin duda, si compitiera por la presidencia el próximo año, esta sería una de mis agendas centrales, y tendría un plan muy claro”, dijo el expresidente, quien añadió que ese programa debería incluir medidas de seguridad y protección para los menores.

El demócrata recordó que ya durante los últimos años de su presidencia, hace aproximadamente una década, consideraba necesario establecer una orientación gubernamental sobre el desarrollo de la inteligencia artificial.

Sus declaraciones se producen en momentos en que Washington debate hasta dónde debe llegar la intervención del gobierno en una industria que avanza rápidamente y que también es considerada estratégica frente a China.

El presidente Donald Trump defendió este domingo una posición distinta. Durante su visita a Irlanda, rechazó los llamados a frenar el desarrollo de la IA y calificó de “fuerzas muy negativas” a quienes, a su juicio, están exagerando los riesgos de esta tecnología.

“Estamos por delante de China en IA. Somos el país más avanzado del mundo y, francamente, quiero que siga siendo así, porque quien gane la IA ganará”, declaró Trump.

Trump hizo estas declaraciones después de que Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, reclamara una reducción del ritmo de desarrollo de la IA ante los riesgos que plantea. Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, también se han pronunciado sobre las preocupaciones de seguridad que genera el avance de estos sistemas.

Amodei ha advertido sobre posibles usos de la inteligencia artificial para ciberataques y bioterrorismo, además de riesgos relacionados con la pérdida de control sobre sistemas cada vez más capaces y sus efectos sobre el mercado laboral.

En junio, CNN reportó que el legislador estatal de Nueva York Alex Bores estaba haciendo de la regulación de estas tecnologías uno de los ejes de su campaña, mientras empresas del sector destinaban recursos para oponerse a sus propuestas.

El debate ocurre además cuando una mayoría de estadounidenses expresa preocupación por el avance de la IA. Una encuesta de NBC News citada en la información situó en 70 % la proporción de ciudadanos que se sienten más preocupados que emocionados por esta tecnología.

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