Anthropic supera a OpenAI y ya vale casi $1 billón en plena fiebre por la inteligencia artificial

Anthropic ya vale casi $1 billón de dólares. La empresa detrás del chatbot Claude recaudó $65,000 millones en una nueva ronda de inversión que elevó su valoración a $965,000 millones, superando a OpenAI, cuyo valor ronda los $852,000 millones, para consolidarse como la compañía de inteligencia artificial más valiosa del mundo y confirmar la enorme apuesta que están haciendo inversionistas y empresas por esta tecnología.

La tecnológica también informó que sus ingresos anualizados superan los $47,000 millones, frente a menos de $10,000 millones reportados a finales de 2025. El crecimiento refleja la rapidez con la que compañías de todos los sectores están incorporando herramientas de IA para automatizar tareas, aumentar la productividad y reducir costos operativos.

Para millones de trabajadores en Estados Unidos, incluidos muchos hispanos, la noticia refuerza cómo ha avanzado la tecnología que ya está cambiando la forma de trabajar. Pero también las habilidades que buscan las empresas para contratar a su personal y los empleos con mayor demanda en la economía.

La ronda más grande en la historia de la IA privada

En solo tres meses, Anthropic triplicó su valuación: en febrero cerró su Serie G a $380,000 millones y en mayo, con la Serie H, llegó a casi $1 billón de dólares.

El CEO Dario Amodei lo admitió sin rodeos: “Planeamos para un mundo de crecimiento de 10 veces al año. En el primer trimestre de 2026, vimos un crecimiento anualizado de 80 veces en ingresos y uso”.

Más de 1,000 empresas ya pagan más de $1 millón al año por los servicios de Claude, el doble de las 500 registradas en febrero. Su herramienta Claude Code, diseñada para generar código de programación, ya superaba los $2,500 millones en ingresos anualizados a principios de año.

Lo que cambia para el trabajador hispano

La IA que Anthropic financia no es solo para ejecutivos.

Según el propio informe laboral de la empresa de marzo de 2026, la IA ya puede reemplazar tareas en el 49% de los empleos en al menos una cuarta parte de sus actividades. Los sectores más afectados incluyen: programación (74.5% de exposición), análisis financiero (57.2%) y atención al cliente (70.1%).

La buena noticia es que los empleos manuales como cocina, construcción, mecánica tienen exposición cercana a cero por ahora. Pero los jóvenes de 22 a 25 años que buscan su primer empleo administrativo ya enfrentan 14% menos probabilidades de ser contratados en sectores con alta presencia de IA. El mayor riesgo se encuentra en que la puerta de entrada al mercado laboral se estrecha por la influencia de la IA.

Anthropic vs OpenAI: el duelo en cifras

Anthropic tiene una valuación de $965,000 millones, con ingresos anualizados de $47,000 millones

tiene una valuación de $965,000 millones, con ingresos anualizados de $47,000 millones OpenAI está valuada en $852,000 millones, con ingresos al año de unos $25,000 millones

La diferencia estratégica es clara: mientras OpenAI apuntó a consumidores con ChatGPT, Anthropic construyó su base en clientes corporativos de alto valor.

“Claude se ha vuelto indispensable para nuestra comunidad global de clientes”, sostuvo Krishna Rao, director financiero de Anthropic. Por su parte, Marc Stad, socio director de Dragoneer, indicó que “todavía estamos en los primeros días tanto del desarrollo como de la comercialización de esta tecnología”.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre Anthropic y la IA

¿Qué es Anthropic y por qué importa?

Es la empresa detrás de Claude, fundada en 2021 por exejecutivos de OpenAI. Su valuación de $965,000 millones la convierte en la startup privada más valiosa del sector de IA.

¿Puede afectar a mi trabajo esta inversión?

Sí, especialmente en labores de oficina, atención al cliente o programación. Estas ocupaciones tienen entre 57% y 75% de sus tareas en alto riesgo de automatización. Los trabajos manuales son los más protegidos por ahora.

¿Anthropic planea salir a bolsa?

Sí. La empresa considera una salida a bolsa tan pronto como octubre de 2026, para competir directamente con OpenAI, que también prepara su IPO.

¿Por qué subió tan rápido su valor?

Sus ingresos pasaron de $9,000 millones a finales de 2025 a $47,000 millones en mayo de 2026, impulsados por contratos corporativos millonarios.

Conclusión

Que Anthropic haya triplicado su valor en tres meses no es un dato de negocios: es la velocidad a la que la inteligencia artificial está absorbiendo capital y redibujando el mercado laboral.

Si la empresa llega a su IPO con esa trayectoria, el siguiente ciclo de inversión podría acelerar aún más la automatización en sectores donde trabaja una proporción significativa de la comunidad hispana. Para entonces, adaptarse ya no será una opción.

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