Trump rechaza frenar la IA y llama “fuerzas negativas” a quienes piden más controles

El presidente Donald Trump rechazó este domingo los llamados a ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial y calificó de “fuerzas negativas” a quienes promueven mayores controles sobre una tecnología que, según afirmó, será determinante en la competencia entre Estados Unidos y China.

“Podemos poner salvaguardas, podemos hacer esto y aquello. Pero creo que hay muchas fuerzas negativas planteando el tema que no deberían estar planteándolo”, declaró Trump a periodistas en Irlanda antes de un partido de golf.

El mandatario sostuvo que algunas de las preocupaciones planteadas sobre los riesgos de la IA están relacionadas con escenarios que, a su juicio, no llegarán a ocurrir. “Están planteando cosas que no van a suceder”, afirmó.

Trump insistió en que el principal objetivo de Estados Unidos debe ser conservar su ventaja tecnológica frente a China.

“Estamos liderando ante China en IA. Somos el país más sofisticado del mundo”, aseguró. “Francamente, quiero mantenerlo de esa manera porque quien gane con la IA, gana”.

Republicanos y demócratas chocan sobre cómo actuar

Las declaraciones de Trump se produjeron mientras el Congreso debate cuál debe ser la respuesta del Gobierno ante los riesgos asociados al desarrollo acelerado de la IA.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, rechazó una moratoria de emergencia sobre el desarrollo de esta tecnología y coincidió con Trump en que una pausa podría permitir que China tome la delantera.

Johnson dijo que las empresas de inteligencia artificial deben reunirse con el Congreso para determinar qué medidas permitirían combinar el desarrollo de la tecnología con mayores garantías de seguridad.

“No podemos imponer una moratoria a esto porque China nos va a sobrepasar”, afirmó.

En el lado demócrata, el líder de la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, defendió una respuesta diferente y pidió al Congreso actuar con urgencia para ralentizar el desarrollo de la IA.

Jeffries sostuvo que los legisladores deben adoptar medidas para proteger a los estadounidenses y garantizar que los nuevos modelos se desarrollen de forma segura.

Líderes tecnológicos advierten sobre los riesgos

La posición de Trump contrasta con las advertencias realizadas durante los últimos días por algunos de los principales ejecutivos de la industria tecnológica.

Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, pidió a las empresas reducir deliberadamente el ritmo al que desarrollan modelos cada vez más avanzados. Su propuesta no plantea detener el progreso de la IA, sino dar más tiempo a las compañías para reforzar las medidas de seguridad y evaluación.

Amodei señaló riesgos relacionados con la pérdida de control sobre los sistemas, el uso de IA para ciberataques y bioterrorismo y una posible disrupción económica. También propuso incorporar evaluadores independientes dentro de las compañías y establecer estándares comunes de seguridad.

Su llamado recibió el respaldo de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, y Elon Musk, fundador de xAI, en una coincidencia poco habitual entre algunos de los principales competidores de la industria.

El debate aumentó después de que Jacob Coxon, investigador que trabajó para Anthropic y OpenAI, renunciara y cuestionara que las empresas estén priorizando la competencia por desarrollar modelos más capaces por encima de la seguridad.

Coxon afirmó que algunos investigadores y ejecutivos del sector temen que el avance de la IA pueda tener consecuencias extremadamente graves y reclamó mayor responsabilidad en el desarrollo de estos sistemas.

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