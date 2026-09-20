Actor cubano llegó a Broadway como parte del elenco de “Stranger Things: The First Shadow”

Hace más de un año se estrenó “Stranger Things: The First Shadow” en Broadway tras su paso por el West End de Londres, Inglaterra. Ahora, se ha informado que un actor de origen cubano pasó a formar parte del elenco.

La temporada de la obra teatral, que sirve como precuela de la serie original de Netflix, terminará en enero del 2027, lo que quiere decir que al actor Juan Carlos le quedan pocos meses en el papel de un joven Bob Newby, quien en la serie de los hermanos Duffer fue interpretado por Sean Astin.

En una reciente entrevista con “People en Español”, Juan Carlos habló sobre su relación con la historia, declarando que desde el inicio fue un fanático. Destacó que la primera temporada de “Stranger Things” se estrenó en Netflix cuando él era un niño y comenzaba su vida en Miami, Florida.

Juan Carlos quedó en el personaje desde el inicio de la temporada, por lo que ahora los medios buscan retratar su experiencia en el importante circuito teatral. Además de ser una producción basada en una de las series más importantes de los últimos tiempos.

Aunque pasó su infancia en Miami, el joven actor viajó por Estados Unidos para desarrollar su carrera. Incluso, durante una temporada vivió en Los Ángeles, California, y en su currículum tiene el haber participado en la serie “Grey’s Anatomy”.

Sobre el momento en el que se enteró de que tenía el papel, cuenta que la producción le dijo que no podía contarle a nadie antes del anuncio oficial. Pero también apuntó: “Inmediatamente llamé a mi madre y luego a otras 50 personas para contarles que había conseguido el papel en ‘Stranger Things: The First Shadow’ en Broadway”.

“Stranger Things: The First Shadow” se puede disfrutar en el Marquis Theatre de Nueva York.

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