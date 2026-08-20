“10 Things I Hate About You” llegará a Broadway en 2027

Kat Stratford y Patrick Verona volverán a encontrarse con el público, esta vez entre canciones, coreografías y luces de Broadway. “10 Things I Hate About You”, la película que convirtió a Heath Ledger y Julia Stiles en referentes de una generación, tendrá una adaptación musical que comenzará sus funciones el 17 de agosto de 2027.

La propuesta cuenta con un equipo creativo de alto perfil. Lena Dunham, creadora de “Girls”, y la dramaturga Jessica Huang están a cargo del libreto, mientras que Carly Rae Jepsen y el productor y compositor Ethan Gruska escribirán las canciones. La dirección y coreografía estarán en manos de Christopher Wheeldon, ganador de dos premios Tony, y Tom Kitt asumirá la supervisión musical, los arreglos y las orquestaciones. Todavía no se conocen, ni el elenco, ni el teatro donde se presentará el espectáculo.

La historia conservará el corazón de la cinta dirigida por Gil Junger. Dos hermanas con personalidades opuestas deberán sortear enamoramientos, grupos sociales y las presiones propias de la adolescencia mientras intentan decidir por sí mismas quiénes quieren ser. El comunicado define la propuesta como “un nuevo musical rebelde” sobre “crecer, descubrirse a uno mismo y negarse a vivir según las expectativas de los demás”.

Un clásico adolescente con una nueva vida

Estrenada el 31 de marzo de 1999, la película trasladó “La fierecilla domada”, de William Shakespeare, a una escuela secundaria estadounidense de finales de los años 90. Stiles interpretó a Kat, una joven independiente que no está interesada en ajustarse a las reglas de su entorno, mientras que Larisa Oleynik dio vida a Bianca, su hermana menor.

El conflicto comienza cuando el padre de ambas establece que Bianca sólo podrá tener una cita si Kat también consigue pareja. Cameron James, interpretado por Joseph Gordon-Levitt, está interesado en Bianca y termina impulsando un plan para que Patrick Verona, el personaje de Ledger, salga con Kat. Lo que empieza como un acuerdo termina complicándose cuando aparecen sentimientos auténticos.

El reparto también incluyó a David Krumholtz, Andrew Keegan, Gabrielle Union, Susan May Pratt, Larry Miller y Allison Janney. La cinta recaudó más de $53 millones de dólares en todo el mundo y tuvo un impacto que fue mucho más allá de la taquilla.

Una de sus escenas más recordadas llegó cuando Patrick le canta “Can’t Take My Eyes Off You” a Kat desde las gradas del estadio, acompañado por la banda escolar. Ledger tenía 19 años cuando rodó la película y falleció el 22 de enero de 2008, a los 28 años, por una sobredosis accidental de medicamentos recetados. Meses después llegaría a los cines su interpretación del Joker en “El caballero oscuro”, papel por el que recibió de manera póstuma el Óscar al mejor actor de reparto.

Jepsen, conocida mundialmente por “Call Me Maybe”, ya tiene experiencia sobre las tablas tras protagonizar “Cenicienta” en Broadway en 2014 y participar posteriormente en “Grease: Live”. Dunham, por su parte, llega al proyecto después de crear “Girls” y escribir y dirigir “Too Much” para Netflix.

El equipo se completa con profesionales de amplia trayectoria en Broadway. Gruska ha trabajado con artistas como Phoebe Bridgers, Bon Iver, Remi Wolf y John Legend, mientras que Wheeldon y Kitt acumulan múltiples créditos en grandes producciones. El musical se realizará mediante un acuerdo especial con Buena Vista Theatrical.

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