Anciana dejó un muerto y siete heridos al estrellarse contra un restaurante en Jersey Shore

Una persona perdió la vida y otras siete resultaron lesionadas cuando una mujer de 93 años chocó su camioneta Buick Encore contra el patio de un restaurante lleno de clientes en Jersey Shore, Nueva Jersey, el sábado.

El hecho tuvo lugar en Meg’s Grill en Lavallette poco después de las 11 de la mañana, cuando el vehículo que, de acuerdo con los informes, trataba de estacionar, pisó el acelerador en vez del freno, estrellando su camioneta contra el patio donde estaban congregados los comensales del restaurante.

Una mujer de 56 años de Toms River murió en el accidente, informó News 12 New Jersey.

La conductora, proveniente de Lavallette, sufrió heridas leves.

Los otros siete heridos fueron llevados a un hospital de las cercanías, aunque no se ha dado a conocer la gravedad de sus lesiones.

1 killed, 7 hurt on Jersey Shore after driver, 93, plows Buick into crowded restaurant https://t.co/2ewrABkE9B pic.twitter.com/fqhY358gob — New York Post (@nypost) September 20, 2026

El edificio del restaurante parecía intacto, pero la fachada de una tienda de licores vecina sufrió daños.

Ninguno de los trabajadores del establecimiento resultó herido en el accidente, pero el restaurante dijo que cerró este domingo y tampoco abrirá el lunes.

“Todos nuestros pensamientos y oraciones están con las personas que resultaron heridas”, señalaba un comunicado en la página de Facebook del restaurante.

“Por favor, den un abrazo enorme a sus seres queridos esta noche. Gracias por todas sus amables palabras y buenos deseos”, agregó el comunicado.

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