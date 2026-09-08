Niño de 11 años muere tras volcarse un go-kart y caer a un estanque en Nueva York

Un niño de 11 años murió después de que el go-kart que conducía se volcara y terminara dentro de un estanque en una propiedad privada de Darien, en el condado de Genesee, Nueva York. El accidente ocurrió la tarde del domingo 6 de septiembre y dejó a otra menor, de 8 años, heridad y dada de alta en el lugar.

La Oficina del Sheriff del Condado de Genesee informó que sus agentes acudieron alrededor de las 2:32 p.m. (ET) a una propiedad ubicada en Fargo Road, tras recibir el reporte de que un go-kart con dos menores se había volcado y había caído a un estanque. El niño de 11 años era quien conducía el vehículo.

De acuerdo con información difundida por las autoridades, el menor fue trasladado en helicóptero por Mercy Flight al Strong Memorial Hospital, en Rochester. A pesar de los esfuerzos realizados para auxiliarlo, fue declarado muerto a su llegada al centro médico.

La otra ocupante del go-kart era la niña de 8 años. Personal médico la evaluó en el lugar y determinó que no necesitaba ser trasladada a un hospital.

El menor quedó atrapado bajo el agua

Las primeras versiones del incidente describen una emergencia especialmente compleja. Según información proporcionada por la Oficina del Sheriff, el go-kart terminó dentro del estanque y el niño quedó atrapado bajo el agua.

Familiares y bomberos que acudieron al lugar lograron liberar al menor. Posteriormente, los agentes que llegaron a la propiedad comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras se coordinaba su traslado aéreo a Rochester. El operativo movilizó a agentes del sheriff, bomberos y personal médico, mientras la prioridad fue sacar al menor del agua y brindarle atención de emergencia en el sitio de inmediato.

Por ahora, la Oficina del Sheriff no ha informado qué provocó que el vehículo perdiera el control, se volcara y terminara en el agua. Tampoco se han divulgado detalles sobre la velocidad del go-kart, las condiciones exactas del terreno o las medidas de seguridad que estaban en uso en el momento del accidente.

Las autoridades tampoco han identificado públicamente al menor fallecido, y han evitado divulgar información adicional mientras continúa la investigación.

El caso permanece abierto. La Oficina del Sheriff indicó que no había más información disponible en el último reporte difundido, por lo que cualquier conclusión sobre las causas del accidente sería prematura.

Por tratarse de un vehículo recreativo operado en una propiedad privada, la investigación podría centrarse en las características del terreno, el funcionamiento del go-kart y las condiciones en las que estaba siendo utilizado. Sin embargo, hasta que las autoridades completen sus investigaciones, no existe una causa oficial del accidente.

Sigue leyendo:

* Feroz incendio en taller de vehículos de Brooklyn deja a cinco bomberos heridos

* Hallan a mujer de 27 años asesinada a golpes en su casa de Manhattan cerca de un niño

* Adolescente de 14 años es baleado cerca de un parque en Queens; buscan a atacante vestido de negro