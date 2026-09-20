Arrestan a una mujer tras intentar secuestrar a una niña de 4 años en Brooklyn

Una mujer con aparentes problemas de salud mental, que supuestamente secuestró a una menor de 4 años de los brazos de su abuela a las afueras de un McDonald’s en Brooklyn, fue arrestada por ese incidente.

Identificada como Chrissy Payne, de 47 años y residente de Flatlands, fue capturada cerca de las 11:35 del viernes, varios días después de que supuestamente arrebatara a J’Marke Roberts de los brazos de su abuela de 66 años frente al restaurante de comida rápida en Eastern Parkway, cerca de Utica Avenue en Crown Heights, informaron los funcionarios policiales.

Las fuentes consultadas indicaron que la sospechosa trató de cruzar la calle con la niña antes de que su madre, Anyia James Roberts, una policía fuera de servicio, la sujetara.

Payne fue acusada de intento de secuestro y de poner en peligro el bienestar de un menor, informó New York Post.

La delincuente se escapó del lugar de los hechos con las manos vacías y no se registraron heridos, indicó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El padre de la niña y esposo de la oficial, Gentle Roberrts, se jactó de su pareja, que está embarazada de siete meses; es una heroína luego del terrible intento de secuestro.

“Su madre la apartó de ella”, manifestó Roberts, y añadió: “Es una mujer fuerte. Hoy ha vuelto al trabajo”.

Gentle recordó que Anyia se mantuvo firme cuando Payne presuntamente causó un angustioso forcejeo con su esposa y su suegra.

“Ella decía: ‘¡Esa es mi hija!’. Lo repitió más de una vez”, expresó Roberts.

“La señora la agarró por la camisa, a la altura del hombro, y no la soltaba. Estaba forcejeando con su abuela. Lo zarandeaban de un lado a otro y ella empezó a llorar”.

Después de la conmocionante experiencia, la niña, a pesar de estar en shock, volvió a la escuela el jueves.

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