Pilotos de NASCAR protagonizaron violenta pelea a puños en plena pista: “Se me vino encima”

Un episodio insólito se vivió la noche del pasado sábado cuando los pilotos de NASCAR Ryan Blaney y Carson Hocevar terminaron a los golpes en Bristol. Un choque dejó a Blaney fuera de carrera en las vueltas finales y terminó siendo el detonante de una violenta pelea en los boxes.

Blaney había pasado a Hocevar para tomar el segundo lugar, mientras que Hocevar intentó recuperar la posición por el interior.

A wild scene on pit road. pic.twitter.com/lYzBtdEsqO — NASCAR (@NASCAR) September 20, 2026

Blaney cerró la línea baja. El auto 77 no levantó el acelerador y los dos se tocaron en la curva. Esto generó que Blaney saliera disparado contra el muro y terminara de forma forzada su carrera, quedando en el puesto 33 y comprometiendo su lucha por el campeonato.

Ya una vez con la carrera acabada, Blaney explotó en una transmisión en vivo. Dijo que Hocevar no levantó y que él había dejado espacio suficiente. Asimismo, afirmó que el roce no era nuevo y que el conflicto venía acumulándose desde hacía meses.

“Sentí que no levantó. Le dejé mucho espacio. No lo cerré ni lo mandé contra la cerca, nada. Podría haberlo hecho fácilmente. Protegí la parte baja y decidió que quería estar allí, no levantó y me chocó”, dijo.

“Probablemente no he tenido un problema con él en un año y medio, pero esto ya está cansando”, añadió.

Por su parte, Hocevar, que cruzó tercero, se bajó del auto y ya Blaney lo esperaba. Corrió hacia él y lo tomó del traje. Hocevar respondió con un golpe directo al rostro.

La gorra de Blaney salió volando y el piloto de Chevrolet lanzó otro golpe. Blaney cayó al suelo al tropezar y volvió a intentar acercarse. El paciente necesitó de la intervención de varias personas.

Tras la pelea, Hocevar levantó el dedo medio y saludó a las tribunas. Posteriormente, Hocevar negó haber buscado el accidente y dijo que Blaney perdió el control solo.

El piloto se desmarcó de la acusación y reveló que Blaney le dijo algo y se le vino encima, un hecho que consideró inaceptable.

Blaney se fue del circuito en un carrito de golf entre abucheos, mientras que Hocevar salió entre aplausos. Más tarde dijo que nunca había golpeado a nadie antes y que NASCAR perdería venta de entradas si decide multarlo por el altercado.

“No estaba intentando chocarlo. Me pareció que tomé velocidad, fui un poco a la izquierda, él trompeó y lo hice trompear, así que no hubo mucho que hablar”, afirmó.

Joey Logano ganó la carrera y Kyle Larson terminó segundo. Hocevar cerró el podio. Christopher Bell y Ty Gibbs completaron el top cinco.



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