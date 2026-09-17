Compensarán económicamente a atletas que compitieron con la australiana que defecó en plena prueba y se llevó el primer lugar

La empresa Hyrox China se vio en la obligación de compensar económicamente a los atletas que compitieron junto a la deportista australiana Joanna Wietrzyk, que sufrió incontinencia intestinal y terminó defecando durante la prueba en Pekín.

La australiana ganó el primer lugar, pero ahora la organización reembolsará la inscripción a los afectados por el incidente del pasado sábado, tras la indignación de los participantes por la exposición a un riesgo sanitario.

El reembolso de unos $150 dólares aplicará para quienes competían a las 14:40 hora local y para todos los deportistas que salieron entre las 14:40 y las 20:40.

L’australiana Joanna Wietrzyk vince l’HYROX Pro Women a Pechino (1:01:23) nonostante un’emergenza gastrointestinale a metà gara: diarrea e incontinenza fecale le lasciano le feci sulle gambe. Continua su burpee, sled, rower e wall balls, contaminando attrezzi e pista. pic.twitter.com/ayzqtI27zr — precipitevolissimevolmente (@saures788) September 14, 2026

¿La razón? Ese lapso coincide con la participación de la australiana Joanna Wietrzyk, actual campeona mundial de su categoría. La atleta sufrió el problema antes de la mitad del recorrido, pero continuó hasta ganar la prueba individual femenina de élite.

Wietrzyk dejó restos de heces en la pista, máquinas, alfombras y otros equipos compartidos, según el relato de una competidora a la agencia de noticias EFE. La falta de limpieza inmediata provocó que algunas personas se mancharan e incluso resbalaran.

La empresa Hyrox reconoció que su reglamento internacional no sanciona este tipo de situaciones. Por este motivo, lo sucedido con Wietrzyk va a sentar un precedente.

Ahora, la compañía alemana anunció que añadirá normas sobre la interrupción de pruebas y la intervención en casos de problemas físicos extremos o riesgos para la salud pública.

Esta empresa organiza eventos de ocho kilómetros de carrera con ocho ejercicios de fuerza en más de 20 países.

La australiana completó el recorrido con un tiempo de 1:01:23. y superó a las 152 competidoras de su división.

En redes sociales, la australiana se tomó con humor el insólito incidente. Joanna Wietrzyk subió una fotografía en una camilla con un tratamiento endovenoso.

“Dicen que hay que esforzarse al máximo o irse a casa. Una victoria es una victoria. Hablando en serio, gracias por todo el apoyo. Volveré pronto”, escribió.

Joanna Wietrzyk nació el 7 de junio de 2002 en Melbourne, Australia. Desde niña compitió en tenis a escala nacional y en netball a nivel estatal.

Wietrzyk corrió maratones y trabajó como entrenadora de F45 en Melbourne. Posteriormente, descubrió la disciplina de HYROX en 2024. Su debut fue el 12 de mayo de 2024 en Sídney.

En esa competencia ganó la categoría Open con un tiempo de 1:06:00. Al año siguiente se convirtió en la primera mujer australiana clasificada para la serie Elite 15.

Ese mismo año logró el subcampeonato mundial en Chicago. Durante la temporada 2025-2026 dominó el circuito mundial de la disciplina.

Wietrzyk ganó los cuatro eventos Majors del circuito Elite 15. Triunfó en Melbourne y en Phoenix, donde estableció un récord mundial de 56:03.

También ganó en Hong Kong y Varsovia. En Polonia rompió su propia marca con un tiempo de 54:25. Este registro representa el tiempo más rápido en la historia de la categoría Women’s Solo Pro.

En ese mismo evento de Varsovia integró el equipo que logró el récord mundial de relevos con un tiempo de 46:47. La atleta pasó de ser entrenadora de gimnasio a la deportista más rápida en la historia de HYROX en dos años. En ese periodo sumó dos récords mundiales y un Grand Slam de Majors.



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