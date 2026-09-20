Atlético le arrebata el segundo puesto en LaLiga al Real Madrid con un 2-1 en el derbi

Una galopada al espacio de Giuliano Simeone y la posterior expulsión del defensor central Dean Huijsen transformaron un derbi trabado en una victoria crucial para el Atlético de Madrid.

El conjunto rojiblanco aprovechó el punto de inflexión para imponerse por 2-1 al Real Madrid en el Cívitas Metropolitano, sometiendo a un cuadro merengue que lució plano en la generación ofensiva.

Tras una primera parte caracterizada por más bronca que fútbol y sin una sola ocasión clara de gol, el encuentro se destrabó al minuto 50. Un pase largo de Hancko encontró la carrera de Giuliano, quien fue derribado por Huijsen dentro del área.

Tras ser alertado por el VAR, el colegiado Miguel Ángel Ortiz corrigió su amonestación inicial y mostró la tarjeta roja directa al central visitante. Alejandro Grimaldo ejecutó la pena máxima al minuto 53 para marcar el 1-0.

Apenas seis minutos después, el conjunto dirigido por Diego Simeone asestó el segundo golpe. Kang-in Lee habilitó a Giuliano Simeone por banda derecha, y el extremo argentino envió un centro certero para que Jonathan David superara la marca de Antonio Rüdiger dentro del área y firmara el 2-0.

Jose Mourinho intentó reaccionar retirando del campo a Vinícius Júnior y Arda Güler para dar ingreso a Diomande y Rüdiger, pero la zaga blanca se vio superada por la intensidad local. En el minuto 90, un cabezazo de Rüdiger descontó para el 2-1 definitivo, haciendo sufrir al Atlético en el añadido pero llegando demasiado tarde para salvar puntos para el Real Madrid.

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