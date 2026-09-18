Mbappé deja Nike y firma con la marca suiza On

El atacante del Real Madrid, Kylian Mbappé, anunció oficialmente su vinculación con la firma suiza de equipamiento deportivo On, asumiendo el rol de embajador global y socio en la toma de decisiones técnicas.

El movimiento pone fin a su histórica relación comercial con Nike, multinacional que lo vistió desde las categorías inferiores y cuyo contrato expiró este 2026.

La operación marca el desembarco definitivo de la compañía fundada en los Alpes suizos en el mercado del fútbol profesional. Mbappé colaborará de forma directa con los equipos de desarrollo de la marca para aplicar la tecnología LightSpray, enfocada en la creación de botas de alto rendimiento diseñadas como una segunda piel.

En la negociación resultó clave la figura del exfutbolista francés Thierry Henry, quien ejerce en secreto desde finales de 2025 como director de fútbol de On y lidera la estrategia global de la empresa.

A través de sus canales oficiales, el delantero de 27 años explicó la visión compartida con su nuevo patrocinador. “Lo que me atrajo a On fue la oportunidad de construir algo enteramente nuevo juntos que dé forma al juego del mañana.

Quiero aportar mi experiencia y perspectiva a lo que creemos, impulsar lo que se considera posible a través de la innovación, y mantenerme fiel a la alegría del fútbol. Tenemos un sueño compartido, y esto es solo el principio”, aseveró la estrella gala.

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