Christensen sufre una lesión muscular y será baja con el FC Barcelona

El defensor central del FC Barcelona, Andreas Christensen, se perderá los próximos compromisos del conjunto azulgrana tras sufrir una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo, según confirmó el club catalán mediante un comunicado médico oficial emitido este domingo.

Aunque la entidad culé no precisó un tiempo exacto de recuperación, aclaró que el zaguero estará al margen de la dinámica del grupo durante “las próximas semanas” y que su evolución determinará el regreso a las convocatorias.

El internacional danés debió abandonar el terreno de juego en el minuto 58 de la victoria por 1-3 frente al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Tras disputar un balón con el atacante sevillista Robbie Ure, Christensen sintió un pinchazo en la pierna izquierda y solicitó de inmediato la atención del cuerpo médico, que tramitó su sustitución instantánea.

El percance supone un contratiempo para el futbolista de 30 años, quien arrancó la temporada consolidado en la rotación tras dejar atrás los problemas de rodilla que mermaron su continuidad durante el curso anterior.

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