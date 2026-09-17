Trump planea reunirse con Delcy Rodríguez durante la Asamblea de la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca reunirse la próxima semana en Nueva York con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, al margen de la Asamblea General de la ONU, informó este jueves Axios.

Trump tiene previsto pronunciar el martes su discurso ante la Asamblea y reunirse con líderes del golfo Pérsico para abordar la guerra en Irán. Según fuentes citadas por Axios, también quiere reservar un espacio para un encuentro bilateral con Rodríguez.

El medio remarca que la reunión se produciría a pocos kilómetros de distancia de la cárcel en la que se encuentra recluido Nicolás Maduro.

El mandatario ya había adelantado el domingo que existía la posibilidad de reunirse con la dirigente venezolana durante su viaje a Nueva York. El secretario de Estado, Marco Rubio, también señaló que un encuentro podría producirse durante la Asamblea General.

De concretarse, sería el primer encuentro entre Trump y Rodríguez y el primero entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano desde la breve reunión de Barack Obama y Nicolás Maduro en 2015.

La eventual reunión se produciría meses después de que Estados Unidos capturara y depusiera a Maduro y comenzara a respaldar al Gobierno interino de Rodríguez. Washington y Caracas también han restablecido sus relaciones diplomáticas, rotas desde 2019.

El acercamiento entre ambos gobiernos incluye además un acuerdo petrolero que amplía el control estadounidense sobre la producción de crudo venezolano, mientras sectores críticos cuestionan que Washington no esté impulsando una transición democrática con mayor énfasis.

Rodríguez ya ha recibido en Caracas a varios altos funcionarios de la Administración Trump. En enero se reunió con el director de la CIA, John Ratcliffe; en febrero, con el secretario de Energía, Chris Wright; y el secretario del Interior, Doug Burgum, con quien se reunió en marzo para abordar asuntos energéticos y mineros.

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