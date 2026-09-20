EdSheeran comparte sus primeras declaraciones tras polémica con Macklemore

Días después de perder a los teloneros de su gira de conciertos, el músico británico Ed Sheeran ha dado declaraciones sobre la polémica que comenzó al despedir al rapero Macklemore por sus declaraciones defendiendo a Palestina.

Actualmente, Sheeran está llevando a cabo su “Loop Tour”, la cual empezó en enero de este año y forma parte de la promoción de su último álbum: “Play”. El cantante de 35 años ya pasó por países de Oceanía, Europa, Latinoamérica y algunos recintos de Norteamérica. Por ahora, le quedan pendientes otros lugares del país.

En su show de este sábado 19 de septiembre, que se llevó a cabo en el Lincoln Financial Stadium, en Filadelfia, habló por primera vez sobre el caso. Al comenzar con el concierto, explicó: “Normalmente no empiezo el concierto así, pero antes de tocar algunas canciones esta noche, espero que no les importe que diga unas palabras sobre la semana pasada. Estoy acostumbrado a que critiquen mi música, y siempre lo acepto con gusto porque tengo suerte. A muchos de ustedes les gusta mi música, y para ser honesto, me sorprende”.

Agregó: “No quiero decepcionar a mis fans, y nunca he querido ser un músico activista, pero esto me ha colocado en medio de un debate importante y apasionado sobre la libertad de expresión y el tema político más complejo del planeta. Mis conciertos siempre han sido un espacio seguro para todos, y eso es muy importante para mí. Cumplir con mi compromiso con mis fans también es fundamental para mi identidad, y por eso estoy aquí esta noche solo, continuando con mi gira actual”.

Específicamente sobre el genocidio en Gaza, apuntó: “Lo que ocurrió en Israel y en el Festival de Música Nova el 7 de octubre fue horrible y agravó siglos de dolor judío. Lo que está sucediendo en Gaza es catastrófico, injustificable y desproporcionado. Nos duele el corazón ante la magnitud de la devastación y la pérdida de vidas civiles, de vidas infantiles, y la injusticia sistémica que estamos presenciando en Cisjordania no puede pasarse por alto”.

En Filadelfia, personas se concentraron en apoyo a Palestina. Crédito: Allie Ippolito | AP

¿Por qué Ed Sheeran es parte de una polémica?

Las críticas en contra de Ed Sheeran surgieron luego de que el equipo del músico anunciara que el rapero Macklemore había sido retirado de la gira, en la cual participaba como abridor. Esto se hizo luego de que Macklemore enviara un mensaje de “Free Palestine” en el concierto del 4 de septiembre en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Días después de que se anunciara la decisión, la cual, según Sheeran, fue tomada por su promotora, otros artistas involucrados en la gira del música se solidarizaron con el rapero. Esos artistas fueron Finneas, Aaron Rowe, Lukas Graham y la banda irlandesa Beoga.

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