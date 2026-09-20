Este estado ofrece reembolsos de hasta $1,500 a propietarios e inquilinos: quiénes califican

Propietarios e inquilinos de Pensilvania todavía pueden solicitar un reembolso relacionado con los impuestos a la propiedad o el alquiler pagado. El programa entrega desde $380 y, en determinados casos, el beneficio total puede alcanzar los $1,500.

El Property Tax/Rent Rebate Program está dirigido principalmente a adultos mayores y personas con discapacidades.

El programa, financiado con recursos provenientes de los juegos de azar en Pensilvania, ofrece un reembolso estándar máximo de $1,000, aunque algunos propietarios pueden recibir un pago complementario que eleva la cantidad total.

¿Quiénes califican para recibir el reembolso?

Para participar, los propietarios e inquilinos deben cumplir tanto con requisitos de edad o discapacidad como de ingresos.

Pueden solicitarlo las personas de 65 años o más, viudas y viudos de al menos 50 años y personas con discapacidades de 18 años en adelante.

Además, el ingreso anual del hogar debe ser de $48,110 o menos.

La cantidad del reembolso estándar depende de los ingresos.

Quienes reportan al IRS entre $0 y $8,550 pueden recibir hasta $1,000; entre $8,551 y $16,040, hasta $770; entre $16,041 y $19,240, hasta $460; y quienes tienen ingresos de $19,241 a $48,110 pueden obtener hasta $380.

¿Quiénes pueden recibir hasta $1,500?

Algunos propietarios pueden obtener un reembolso suplementario de entre $190 y $500.

Este beneficio adicional se calcula automáticamente para propietarios con ingresos de hasta $32,070 cuyos impuestos a la propiedad superen el 15% de sus ingresos totales, así como para quienes viven en Filadelfia, Scranton o Pittsburgh.

El máximo de $1,500 corresponde a quienes están en el nivel de ingresos más bajo y califican para el suplemento: pueden recibir $1,000 del reembolso estándar más $500 adicionales.

Para ingresos de $8,551 a $16,040, el máximo combinado es $1,155; de $16,041 a $19,240, $690; y de $19,241 a $32,070, $570.

Por lo tanto, aunque el programa beneficia tanto a propietarios como a inquilinos, el máximo de $1,500 está vinculado específicamente a los reembolsos suplementarios para propietarios que reúnen las condiciones establecidas.

Todavía hay tiempo para solicitar el dinero

Las solicitudes correspondientes a los impuestos a la propiedad o alquiler pagados en 2025 siguen abiertas.

La fecha límite es el 31 de diciembre de 2026 y también serán procesadas las solicitudes enviadas por correo que tengan matasellos de ese día.

Hasta ahora, el estado indica que existen fondos disponibles para beneficiar a todas las personas que califican.

Los interesados pueden presentar su solicitud por internet, correo o personalmente. Además, Pensilvania ofrece asistencia gratuita en cientos de lugares del estado.

Los reembolsos comenzaron a emitirse el 1 de julio mediante depósito directo o cheque enviado por correo, dependiendo de la opción seleccionada por cada solicitante.

Quienes ya presentaron su solicitud pueden consultar el estado de su reembolso por internet o por teléfono.

El Departamento de Ingresos también advierte sobre llamadas fraudulentas relacionadas con el programa y aclara que nunca solicitará información de una cuenta bancaria por teléfono.

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