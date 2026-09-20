Hallan muerta a mujer dentro de una maleta en una estación de bomberos en Kansas

Autoridades de Wichita, en Kansas, investiga como homicidio el hallazgo del cadáver de Lorretta Moody, una mujer de 67 años encontrada dentro de una maleta en una estación de bomberos, luego de que dos personas entregaran el equipaje en las instalaciones e informaran a los funcionarios sobre la presencia de los restos en su interior.

El suceso ocurrió la noche del pasado miércoles, cuando dos personas se presentaron en el recinto policial para notificar a los funcionarios que en el interior del equipaje se encontraba un cadáver, informó ABC News.

Luego de recibir el aviso inicial, las autoridades policiales acudieron al lugar para acordonar la zona, tomar custodia de los restos e iniciar las primeras diligencias periciales con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho.

Identificación de la víctima e interrogatorios en curso

La investigación inicial permitió corroborar la identidad de la persona fallecida. El Departamento de Policía de Wichita confirmó este viernes que la víctima respondía al nombre de Lorretta Moody, una mujer de 67 años de edad.

Entretanto, los agentes mantienen bajo interrogatorio a las dos personas que trasladaron la maleta hasta la dependencia bomberil. De acuerdo con la policía, los detectives están “trabajando para determinar qué relación existe entre la mujer y las personas que están siendo entrevistadas”, algo clave para definir las líneas de investigación.

Avances del caso y seguridad ciudadana

Hasta la fecha, las autoridades de la ciudad no han anunciado ninguna detención formal ni han presentado cargos penales contra los involucrados. Asimismo, el organismo policial aclaró que la situación se encuentra bajo control y que no existe una amenaza aparente para el público general.

Sobre el estado del proceso, la policía declaró el viernes que “los investigadores continúan entrevistando a personas, revisando pruebas y trabajando para establecer una cronología completa de los hechos”, a la espera de nuevos hallazgos periciales.

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