Mamdani crea una oficina para apoyar a trabajadores privados en NYC

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, creó la Oficina del Poder de los Trabajadores, una nueva dependencia municipal que busca ayudar a empleados del sector privado a conocer sus derechos, conectarse con organizaciones laborales y participar en la discusión de políticas públicas.

Mamdani firmó la orden ejecutiva que establece la oficina el 7 de septiembre, en el marco del Labor Day. La Alcaldía la presentó como la primera oficina de este tipo en Estados Unidos y explicó que utilizará los recursos y la capacidad de convocatoria de City Hall para apoyar a trabajadores que carecen de beneficios suficientes, salarios adecuados o voz en sus lugares de empleo.

La iniciativa incorpora la organización laboral como una nueva área de trabajo dentro del gobierno municipal y amplía la participación de la Alcaldía en asuntos relacionados con las condiciones del empleo privado.

¿Qué hará la Oficina del Poder de los Trabajadores?

La nueva dependencia tendrá varias funciones. Entre ellas estará reunir a trabajadores, líderes sindicales, centros laborales, inmigrantes y empleados de plataformas digitales para conocer de primera mano los problemas que enfrentan.

También organizará audiencias públicas sobre asuntos laborales, ofrecerá información sobre derechos y remitirá a los trabajadores a organizaciones que puedan brindarles asistencia.

La oficina colaborará, además, con distintas agencias municipales para investigar problemas laborales y elaborar propuestas de política pública basadas en las experiencias de los propios empleados. Entre los desafíos que contempla están la clasificación incorrecta de trabajadores, la explotación relacionada con el estatus migratorio, los efectos de las nuevas tecnologías y los riesgos provocados por el calor y otras condiciones climáticas.

Otro objetivo será acercar información sobre derechos laborales a lugares que los neoyorquinos frecuentan, como bibliotecas, centros de empleo, oficinas de IDNYC, escuelas y eventos comunitarios.

Tony Perlstein estará al frente

La oficina será dirigida por Tony Perlstein, un organizador sindical con décadas de experiencia.

Perlstein fue estibador en el puerto de Nueva York y Nueva Jersey y ocupó el cargo de secretario-tesorero de su sindicato local. Posteriormente, trabajó en la organización sindical de United Auto Workers (UAW), donde también fue codirector nacional de educación.

Antes de convertirse en estibador, participó en campañas de organización de trabajadores de restaurantes, almacenes, madererías y otras industrias de Nueva York.

Su experiencia será ahora trasladada al gobierno municipal, aunque la nueva oficina no sustituirá a los sindicatos ni asumirá directamente sus funciones de organización.

La oficina no reemplazará a los sindicatos

La administración de Mamdani ha marcado una diferencia entre la función del gobierno y la actividad de las organizaciones laborales.

La Oficina del Poder de los Trabajadores no negociará contratos colectivos ni acudirá directamente a los lugares de trabajo para organizar a los empleados. Su papel será crear conexiones, recopilar información, divulgar derechos y facilitar que los trabajadores encuentren organizaciones capaces de ayudarlos.

La dependencia estará bajo la supervisión de Julie Su, vicealcaldesa de Justicia Económica, y trabajará con otras agencias municipales.

La orden ejecutiva que estableció la oficina también contempla una coordinación más estrecha entre agencias para identificar posibles violaciones laborales y mejorar las investigaciones, incluso cuando no exista una denuncia individual previa.

La estrategia laboral de Mamdani gana espacio

La creación de esta oficina se suma a otras medidas impulsadas por la administración en materia laboral.

El Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP), por ejemplo, ha llevado a cabo acciones contra empresas acusadas de infringir normas laborales. En julio, la Alcaldía anunció acuerdos que permitieron recuperar más de $2.3 millones de dólares para más de 1,600 trabajadores afectados por violaciones relacionadas con horarios, permisos y otras protecciones.

La administración también ha intensificado la aplicación de normas relacionadas con las propinas de los repartidores de aplicaciones. Según cifras divulgadas por la Alcaldía, esas medidas habían generado unos $104 millones adicionales en propinas para aproximadamente 70,000 trabajadores desde enero.

Un nuevo vínculo entre City Hall y los empleados

La Oficina del Poder de los Trabajadores representa, en términos prácticos, un nuevo canal entre los empleados y el gobierno municipal.

La apuesta de la administración es intervenir antes de que determinados problemas laborales se conviertan en conflictos mayores: escuchar a los trabajadores, identificar patrones, compartir información entre agencias y facilitar el acceso a organizaciones especializadas.

El alcance de la iniciativa dependerá ahora de su capacidad para establecer esas conexiones y convertir las experiencias recogidas en investigaciones y propuestas concretas.

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