Asociación Nacional de Supermercados demanda a Mamdani por su plan de tiendas municipales

La Asociación Nacional de Supermercados llevó a los tribunales su batalla contra el plan de supermercados municipales del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. El grupo presentó este miércoles una demanda en la corte federal de Manhattan, con la que busca frenar lo que considera una competencia desigual que podría poner en riesgo a pequeños y medianos comercios de la ciudad.

La organización, que representa a unos 200 miembros y alrededor de 450 supermercados neoyorquinos, sostiene que los establecimientos impulsados por la administración municipal tendrán ventajas económicas imposibles de igualar para los negocios privados. Entre ellas figuran la ausencia de pago de alquiler, las exenciones fiscales y los subsidios para cubrir las pérdidas asociadas a los descuentos que se ofrecerán a los consumidores.

Comerciantes cuestionan las ventajas del plan

El conflicto gira en torno a una de las principales promesas económicas de Mamdani: crear una red de 5 supermercados municipales, uno en cada condado de NYC, donde los residentes puedan adquirir productos básicos con descuentos de hasta el 30%. El primer establecimiento está previsto abrir en Hunts Point, en El Bronx, en 2027. Otro supermercado será instalado en East Harlem para 2029.

La iniciativa contempla una inversión de $70 millones de dólares y la operación quedaría en manos de operadores independientes, aunque con apoyo financiero de la ciudad. Para la Asociación Nacional de Supermercados, esa estructura genera un desequilibrio que no depende de quién administre las tiendas, sino de las condiciones bajo las cuales funcionarán.

“Los comerciantes no pueden competir con eso”, afirmó Anthony Peña, presidente de la asociación, en declaraciones a EFE. Según explicó, los contribuyentes terminarán absorbiendo las pérdidas de los operadores privados encargados de los supermercados municipales.

La demanda federal se suma a otras 2 acciones legales presentadas en la Corte Suprema del estado por la Multicultural Business Coalition (MBC), una organización que agrupa a 50 cámaras de comercio de distintos grupos étnicos. Esas demandas también cuestionan el proyecto de Mamdani y reflejan la creciente resistencia empresarial a utilizar fondos públicos para competir en un mercado donde ya operan miles de negocios privados.

Peña aclaró que su organización no pretende impedir que la ciudad abra supermercados. El reclamo, dijo, es que exista “igualdad de condiciones”. En concreto, los comerciantes quieren tener acceso a subsidios similares a los que recibirán los operadores de las nuevas tiendas para poder ofrecer descuentos en alimentos esenciales.

Las tiendas y pequeños supermercados que operan desde hace ya varios años en la ciudad se sienten en mucha desventaja frente al plan de Mamdani. (Foto: Ryan Murphy/AP)

El costo de operar dificulta competir con un descuento del 30%

La propuesta de los supermercados privados es aplicar una rebaja de 20% en productos de la canasta básica a cambio de recibir apoyo de la ciudad. Peña sostiene que un descuento de 30% sería inviable para muchos comercios debido a sus costos de operación.

Entre 30% y 38% de los ingresos de un supermercado, explicó, se destina a gastos como renta, electricidad, seguros y salarios. A ello se suma que el margen de ganancia de los propietarios, según la asociación, suele ubicarse apenas entre 3% y 4%.

“Queremos reducir los costos de operar en la ciudad”, señaló Peña. Desde su perspectiva, los $70 millones previstos para los 5 supermercados podrían utilizarse de otra manera: para subsidiar a pequeños negocios que ya están instalados en los vecindarios y enfrentan los mismos problemas de costos que pretende atender el proyecto municipal.

El dirigente también planteó que ese dinero podría canalizarse directamente hacia los cerca de 2 millones de neoyorquinos que reciben beneficios de asistencia alimentaria y que, según su argumento, han sufrido una reducción en sus prestaciones. La idea sería fortalecer el poder de compra de las familias sin crear una nueva estructura comercial financiada con dinero público.

Mamdani defiende una intervención para reducir el costo de vida

El debate adquiere una dimensión política porque los supermercados municipales forman parte de la estrategia de Mamdani para reducir el costo de vida en NYC. Su administración ha defendido la intervención pública como una herramienta para ofrecer alimentos a precios más bajos, especialmente en comunidades donde comprar productos básicos representa una carga considerable para los hogares.

Pero los comerciantes temen que el mensaje detrás del descuento termine perjudicándolos. Peña considera que anunciar rebajas de 30% puede transmitir la impresión de que los supermercados privados cobran de más a los consumidores, cuando sus ganancias son reducidas y una parte importante de sus ingresos se consume en gastos indispensables para mantener las tiendas abiertas.

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