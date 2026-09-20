Mamdani recibirá a Trump el lunes en Gracie Mansion

El alcalde Zohran Mamdani recibirá este lunes al presidente Donald Trump en Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde, durante la visita del mandatario a la ciudad para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La oficina de Mamdani confirmó el encuentro a NBC News y señaló que ambos discutirán “asuntos que afectan a la ciudad de Nueva York y a los neoyorquinos”.

Trump tiene previsto pronunciar el martes su discurso ante la Asamblea General de la ONU y mantener reuniones con líderes mundiales.

El encuentro con Mamdani será al menos el tercer encuentro público entre ambos desde que el demócrata fue elegido alcalde.

La reunión tendrá lugar después de los dos encuentros que Trump y Mamdani ya mantuvieron en la Casa Blanca, el primero de ellos en noviembre de 2025 y el segundo en febrero.

Una relación marcada por diferencias y acercamientos

Trump y Mamdani han intercambiado críticas públicas, aunque sus reuniones han dado lugar a un tono más cordial entre ambos.

Antes de su primer encuentro, Trump describió a Mamdani como un “lunático comunista”. Tras conversar con él en el Despacho Oval, sin embargo, dijo que estaría “apoyando” al alcalde y lo calificó como una “persona muy racional”.

Mamdani también ha mantenido sus críticas al presidente. Después de aquella reunión, defendió las declaraciones que había hecho durante la campaña, cuando calificó a Trump de “déspota” y “fascista”.

“Eso es algo que he dicho en el pasado y que repito hoy”, declaró en el programa “Meet the Press” de NBC News.

En abril, Mamdani describió su relación con Trump como “honesta, directa y productiva” y señaló que ambos comparten un vínculo con Nueva York.

“Nueva York ocupa un lugar muy especial tanto para él como para mí. Los dos somos de la misma ciudad”, afirmó.

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