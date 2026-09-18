Barbra Streisand está en contra de las intenciones de Trump con el Kennedy Center

En medio de la crisis financiera que atraviesa el Centro Kennedy de Washington, ha surgido la posibilidad de que el espacio cierre definitivamente, según declaraciones de Donald Trump. Esto ha generado el descontento de muchos, incluyendo personalidades como Barbra Streisand.

Streisand, quien fue reconocida por la institución en el 2008, compartió un texto en el que expresa su preocupación por las recientes declaraciones de Trump sobre el tema e incluso calificó al actual presidente de Estados Unidos como un hombre con “el ego desmedido”.

En el texto, escribió: “Pueden imaginar fácilmente mi indignación al ver que esta venerada institución se convierte en objeto de una lucha tan encarnizada por el nombre y el ego desmedido de un solo hombre”.

Hay que recordar que toda la polémica alrededor del centro comenzó durante este segundo mandato de Trump, al decidir poner su nombre en la fachada del edificio, el cual tuvo que desaparecer poco después por una orden judicial.

Trump quiere que su nombre esté en la fachada del Kennedy Center. Crédito: Allison Robbert | AP

Lo que ha declarado Trump, a través de su red social Truth Social, es que si no se le permite dejar su nombre en el edificio, el cual necesita de reformas, procederá a demoler el lugar.

Streisand aprovechó para resaltar la importancia de este espacio cultural y justificar que lleve el apellido Kennedy: “La familia Kennedy y otros líderes estadounidenses querían una forma significativa de preservar su legado. Renombrar el Centro Cultural en honor a JFK fue una decisión acertada, porque fue un verdadero defensor de las artes”.

Sobre el reconocimiento del centro que recibió hace casi dos décadas, apuntó: “En 2008, tuve el gran honor de ser incluido en la 31.ª edición de los homenajeados del Kennedy Center. Para mí, y para tantos otros artistas, ese honor representó algo más que un reconocimiento a mi trayectoria profesional. Representó la convicción de la importancia del arte para la vida de una democracia”.

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