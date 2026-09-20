María Elvira Salazar justifica reunión de Donald Trump con Delcy Rodríguez en Nueva York: “Es un mal necesario”

La congresista republicana de Florida María Elvira Salazar calificó a Delcy Rodríguez como “un mal necesario” para estabilizar Venezuela y defendió la reunión que la presidenta interina sostendrá con Donald Trump en Nueva York.

La legisladora dijo que el proceso impulsado por Estados Unidos contempla una fase de recuperación antes de avanzar hacia una transición política.

Salazar hizo la declaración este domingo durante una entrevista con Margaret Brennan en Face the Nation, de CBS News, al ser consultada sobre el encuentro entre Trump y Rodríguez.

“Delcy es solo un mal necesario por ahora para estabilizar”, afirmó Salazar al explicar por qué Trump debería sentarse con Rodríguez pese a sus antecedentes dentro del chavismo.

La republicana sostuvo que Trump está aplicando un nuevo modelo para abordar a los gobiernos autoritarios del hemisferio occidental. En su explicación, el mandatario estadounidense habría obligado a los antiguos actores del poder venezolano a crear las condiciones para que posteriormente ingresen “los actores legítimos”.

Salazar vinculó esa estrategia con las declaraciones recientes del secretario de Estado Marco Rubio, quien ha planteado una secuencia de “recuperación y luego transición” para Venezuela.

“Estoy segura de que pronto podremos crear elecciones nuevas y justas con observadores internacionales”, afirmó Salazar durante la entrevista.

La congresista sostuvo además que Estados Unidos tiene como objetivo promover “libertad y democracia” en los países de la región y presentó el eventual proceso electoral venezolano como una de las etapas posteriores a la estabilización.

La declaración supone un cambio en el enfoque utilizado por Salazar para referirse a Rodríguez. Durante la entrevista, Brennan recordó que la congresista había descrito anteriormente a la dirigente venezolana como responsable de la policía secreta y como una de las figuras que contribuyeron a la destrucción de Venezuela.

Ante esa referencia, Salazar no cuestionó que Trump se reúna con Rodríguez. En cambio, explicó que el encuentro debe entenderse dentro de una estrategia más amplia para modificar las condiciones políticas de Venezuela.

La congresista también afirmó que los venezolanos “adoran” a Trump y atribuyó al presidente estadounidense la liberación del país del socialismo, el desastre y la miseria.

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