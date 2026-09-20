Un agente de ICE hiere de bala a un hombre en Texas

Un agente de ICE disparó e hirió a un hombre el domingo en el norte de Austin, Texas, durante un incidente que ahora es investigado por las autoridades locales y federales.

La víctima recibió un disparo en el torso y fue trasladada a un hospital, donde se encontraba en estado grave pero estable, informó Robert Luckritz, jefe de los servicios de emergencia del condado de Austin-Travis.

El tiroteo ocurrió alrededor de la 1 p. m. después de una breve persecución a pie. La jefa de la Policía de Austin, Lisa Davis, confirmó que los agentes de su departamento no participaron en el operativo ni en el tiroteo.

Davis dijo que todavía no estaba claro si el hombre era el objetivo de una operación migratoria ni cuál era su nacionalidad. Esas circunstancias, señaló, forman parte de las preguntas que deberán responder los investigadores.

La Policía de Austin desplegó a investigadores en el lugar y mantiene contacto con Investigaciones de Seguridad Nacional y otras agencias estatales.

Austin pide participar en la investigación

El alcalde de Austin, Kirk Watson, pidió que la Policía de Austin participe en cualquier investigación sobre el tiroteo para aportar una perspectiva independiente.

“Que alguien que se hace pasar por agente de la ley, sobre todo si se trata de ICE, dispare en las calles de Austin es algo que me indigna y me enfurece”, declaró Watson durante una rueda de prensa, según NBC News.

El congresista demócrata por Texas Greg Casar también exigió una investigación independiente y pidió que se publiquen las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes.

“Exigiremos verdad, transparencia y rendición de cuentas”, escribió Casar en X.

Tras el tiroteo, varias personas se concentraron en el lugar de los hechos mientras las autoridades mantenían acordonada la zona, según NBC.

Otros incidentes con agentes migratorios

El caso ocurre en un momento de mayor escrutinio sobre el uso de armas de fuego por parte de agentes federales durante operaciones migratorias. En julio, un agente de ICE mató a Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, en Houston, mientras agentes federales perseguían el vehículo que conducía.

Ese mismo mes, un agente de ICE disparó contra Johan Sebastián, un colombiano de 25 años, durante un operativo en Maine. El caso también generó cuestionamientos sobre el uso de la fuerza.

Los incidentes se produjeron después de las muertes de Alex Pretti y Renée Good durante operaciones de inmigración en Minneapolis en enero, en un contexto de protestas contra las políticas migratorias de la Administración Trump.

Sigue leyendo:

• EE.UU. imputa a agente de ICE por mentir sobre tiroteo contra un venezolano

• Dos guardias de Alligator Alcatraz enfrentan cargos por presunta agresión a un migrante

• Intentó escapar de ICE y provocó un choque: la esposa de un alcalde de Nueva Jersey terminó herida