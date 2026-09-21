FDA emite retiro de papas fritas J. HIGGS: este es el lote afectado y los riesgos

La empresa Saratoga Potato Chips LLC retiró del mercado en cuatro estados de Estados Unidos paquetes de 7,75 onzas de papas fritas J. HIGGS Loaded Bacon and Cheddar por riesgo de un alérgeno no declarado.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió un reporte de alerta de retiro que indica que la causa es un ingrediente potencialmente alergénico no declarado en la etiqueta: soja. El producto fue distribuido en Indiana, Kentucky, Ohio, Tennessee y Maryland.

La medida fue iniciada por la empresa el 16 de septiembre de 2026 y publicada por la FDA el 18 de septiembre, luego de que una revisión interna detectara el problema con el ingrediente. Las papas fritas se comercializaron en establecimientos de la cadena Save A Lot.

Producto afectado y códigos de identificación

Bolsa de papas fritas J. HIGGS Loaded Bacon and Cheddar de 7,75 oz involucrada en el retiro del mercado por riesgo de alérgeno de soja. Crédito: FDA | Cortesía

Las autoridades sanitarias instan a los consumidores a revisar el producto y, en caso de que coincida con el lote retirado, evitar su consumo.

Marca: J. HIGGS

Producto: Loaded Bacon and Cheddar

Tamaño: 7,75 onzas

Código UPC: 0-51933-31645-4

Fechas de consumo preferente: 11 de diciembre de 2026 y 18 de diciembre de 2026

11 de diciembre de 2026 y 18 de diciembre de 2026 Envase: Bolsa flexible metalizada laminada, con la fecha impresa en la esquina superior derecha.

Distribución y riesgos para la salud

Aunque hasta la fecha no se han reportado enfermedades ni lesiones relacionadas con el producto, la FDA advierte que las personas con alergia o sensibilidad grave a la soja podrían sufrir una reacción alérgica seria o potencialmente mortal.

La soja forma parte de los nueve alérgenos principales que causan más intoxicaciones o reacciones adversas en EE. UU. Se trata de una respuesta exagerada del sistema inmunitario frente a las proteínas de la soja, explica la Mayo Clinic.

Una vez ingerido el alimento con soja, los síntomas pueden aparecer en cuestión de minutos y hasta dos horas después. Los signos incluyen:

Piel y mucosas: Urticaria (ronchas rojas que pican), brotes de eccema o enrojecimiento.

Urticaria (ronchas rojas que pican), brotes de o enrojecimiento. Digestivos: Dolor o cólicos abdominales, náuseas, vómitos y diarrea.

Respiratorios: Goteo nasal, congestión, estornudos, tos, ronquera, sibilancias leves (“pitidos”) y ojos llorosos, hinchados o con picazón.

La empresa exhorta a los compradores a devolver el producto al establecimiento donde lo adquirieron para solicitar un reembolso completo. Para atender dudas, Saratoga Potato Chips habilitó la línea directa 1-260-969-0066.

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