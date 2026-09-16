FDA alerta sobre el retiro de helado So Delicious por piedras y objetos extraños

La empresa Danone USA retira del mercado su producto postre helado sin lácteos con sabor a caramelo salado So Delicious Dairy Free en su presentación de tarrina por riesgo de contener objetos extraños, como piedras pequeñas y otros materiales duros.

Los detalles del retiro los dio a conocer la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en su sitio oficial el 15 de septiembre, donde especifica que el producto se distribuyó a tiendas minoristas en Estados Unidos con fecha de caducidad igual o anterior al 3 de abril de 2028.

El problema fue detectado por varios consumidores que se quejaron por la presencia de material extraño en el postre helado, por lo que la empresa notificó a la FDA el retiro voluntario de la mercancía.

Detalles para identificar el producto afectado

Para facilitar la identificación por parte de los consumidores, la FDA detalló las características del lote, señalando que se trata de una presentación tipo tarrina de medio litro. A continuación, la información de código y fechas que se deben verificar:

Nombre del producto: Postre helado sin lácteos So Delicious Dairy Free sabor caramelo salado en tarrina

Postre helado sin lácteos So Delicious Dairy Free sabor caramelo salado en tarrina SKU: 136603

136603 UPC: 744473476138

744473476138 Fecha de consumo preferente: Hasta el 3 de abril de 2028

¿Qué hacer si tienes este postre en casa?

Aunque Danone USA colabora con sus aliados comerciales para retirar el producto afectado de los estantes, el llamado a los consumidores es a verificar la información de retiro y evitar su consumo.

Hasta la fecha, solo se conoce que el lote específico de este postre helado de caramelo fue el afectado. De hecho, la empresa recalcó en un comunicado: “El producto que no se vio afectado sigue disponible en los estantes y los productos que se elaboren en el futuro no se verán afectados por este retiro”.

Atención al cliente y reembolsos

La compañía también abrió un canal de comunicación a través del centro de atención al cliente de So Delicious Dairy Free® en el teléfono 1-833-367-8975, así como un formulario en su sitio web para procesar reclamos: https://sodeliciousdairyfree.com/contact-us/.

Los usuarios afectados pueden solicitar un cupón de reemplazo o un reembolso completo a través de ambas vías.

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