Inglaterra pierde a Cole Palmer, Declan Rice y Marcus Rashford para enfrentarse a España

Declan Rice, Cole Palmer y Marcus Rashford figuran entre las cinco bajas en la convocatoria de Thomas Tuchel para los próximos partidos de la Liga de Naciones, que comienzan para Inglaterra el sábado con un duelo ante la campeona del mundo, España.

La FA ha confirmado que “Tino Livramento, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Marcus Rashford y Declan Rice han sido descartados para nuestros próximos partidos de la UEFA Nations League”.

Todos “debido a sus respectivas lesiones”. En su lugar, para completar la ya extinta lista inicial de 27, el seleccionador de los Three Lions llama, para que se incorporen mañana martes a la concentración, a James Garner y Morgan Gibbs-White. Dos caras nuevas para los cuatro primeros duelos de la fase de clasificación

Tino Livramento, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Marcus Rashford and Declan Rice have all been ruled of our forthcoming UEFA Nations League fixtures.



James Garner and Morgan Gibbs-White have subsequently been called up and will join up with the rest of the squad on Tuesday. — England (@England) September 21, 2026

Cole Palmer baja sensible

De St. George’s Park a Londres y de Dubái a St. George’s Park. Casi sin tiempo de concentrarse junto a sus compañeros de la Selección inglesa, a Palmer le ha tocado hacer el camino de vuelta a la capital. Morgan Gibbs-White ocupará su lugar.

La estrella del Chelsea, que volvía este parón a una lista de Thomas Tuchel tras quedarse fuera del pasado Mundial, finalmente no estará ante España, República Checa y Croacia “por motivos de gestión de la carga de trabajo”. Según The Telegraph, “una pequeña lesión muscular”.

Palmer venía de disputar cerca de 600 minutos en siete partidos con los blues, en los que cuatro goles y dos asistencias, en lo que va de curso.

“Gibbs-White se encontraba de vacaciones con su familia en Dubái tras disputar el partido de la Premier League del sábado, pero ya ha regresado a Inglaterra para incorporarse a la concentración internacional”, informó The Athletic.

Bajas para los partidos de la UEFA Nations League

Con todo y con eso, la de Cole Palmer no ha sido la única baja de última hora en Inglaterra. Después de que Marcus Rashford se sometiera a pruebas médicas por un problema en la cadera que el Manchester United lleva tratando desde el Mundial, tanto el exculé como Kobbie Mainoo figuran en la lista de ausencias de Inglaterra.

Sorprende también la desconvocatoria de Rice, que venía de disputar los 90 minutos ante el Brighton (3-0).

Jugadores importantes como Adam Wharton (Crystal Palace) o Phil Foden (Manchester City) a los que tampoco llamó en un inicio sigue sin entrar en sus planes. Una convocatoria de 27 en la que introdujo nueve cambios con respecto a la de la pasada Copa del Mundo, entre ellos el regreso del madridista Trent Alexander-Arnold.

Inglaterra, tercera en el último Mundial, se enfrentará el sábado a España en Wembley antes de viajar para medirse a la República Checa el 29 de septiembre.

Luego jugará en Croacia el 3 de octubre, antes de cerrar el parón internacional con un partido como local ante los checos el 6 de octubre.

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