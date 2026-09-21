Luis de la Fuente renueva como DT de España hasta 2032

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) formalizó este lunes la ampliación del contrato del seleccionador nacional Luis de la Fuente hasta 2032. El anuncio tuvo lugar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde se mostraron por primera vez imágenes inéditas de la charla técnica previa a la final del Mundial, en la que España se proclamó campeona del mundo por segunda vez en su historia tras vencer a Argentina con gol de Ferran Torres en la prórroga.

“Solo necesitamos una cosa, seguir con las mismas ganas de mejorar, humildad para seguir mejorando, con las mismas ganas de competir… Sois los mejores de Europa y ya nos toca ser los mejores del mundo. Hacedlo”, exclamó De la Fuente ante sus futbolistas momentos antes de saltar al terreno de juego.

El acto institucional contó con las felicitaciones del exseleccionador Vicente del Bosque y de referentes de la plantilla como Rodri Hernández, Unai Simón y Mikel Merino. “Te vas a enfrentar a una nueva etapa del fútbol español que seguro vas a resolver con maestría; eres un caballero en todos los sentidos”, destacó Del Bosque.

El técnico, que se incorporó a la estructura de la RFEF en 2013 y tomó las riendas de la absoluta en diciembre de 2022, consolida así un ciclo triunfal tras conquistar la Liga de Naciones 2023, la Eurocopa 2024 y la reciente Copa del Mundo.

La selección española se concentrará este martes para preparar su próximo compromiso de la UEFA Nations League ante Inglaterra.

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