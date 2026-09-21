Deportistas irlandeses piden a su selección boicotear partido de UEFA Nations League contra Israel

Un colectivo integrado por alrededor de 160 deportistas irlandeses de alto rendimiento, entre los que figuran deportistas olímpicos, exfutbolistas internacionales, exjugadores de rugby y boxeadores profesionales, firmó y difundió una carta abierta dirigida a la Asociación de Fútbol de Irlanda (FAI) solicitando boicotear el próximo enfrentamiento correspondiente a la UEFA Nations League frente a la selección de Israel.

Mediante la carta, los atletas argumentaron que la federación de fútbol pudo haber adoptado medidas drásticas con anterioridad, remarcando que no participar en los partidos enviaría un mensaje contundente sobre los valores sociales y humanos que deben regir la práctica deportiva internacional.

“No jugar este partido sería la cosa más deportiva que se podría hacer. Es un momento muy importante y es una oportunidad para hacer lo correcto. Ponerse la camiseta de Irlanda y representar a tu país significa mucho, pero la Irlanda que queremos representar es la que recuerda sus raíces anticolonialistas y resistencia antimperialista”, expresaron los firmantes en la misiva.

“Este momento simboliza algo muy profundo, mayor que el deporte. Pero esto también es deporte. Esto demostraría el verdadero poder del deporte para unir a la gente, recordar los valores que nos conectan a todos y mostrar el impacto más allá del partido”.

El pasado mes de julio, la asamblea general de la federación irlandesa sometió a votación una propuesta orientada a suspender la disputa de los choques internacionales programados contra la representación israelí; sin embargo, la moción fue rechazada tras registrar un saldo final de 75 votos en contra, 32 a favor y tres abstenciones, manteniendo vigente la programación oficial estipulada por la UEFA para esta ventana de competiciones internacionales.

El compromiso de ida entre ambos seleccionados está programado para disputarse el próximo 27 de septiembre en territorio neutral en Hungría, mientras que el duelo de vuelta fue fijado para el 4 de octubre en Serbia.

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