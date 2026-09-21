La nueva película de “Resident Evil” rompió récord de la franquicia

Este fin de semana se estrenó una nueva película de “Resident Evil”, esta vez bajo la dirección de Zach Cregger. Esta sería la primera película de una nueva etapa de la franquicia y en sus primeros días en cartelera logró superar a sus predecesoras.

Hay que recordar que en el 2002 se estrenó la primera película basada en el videojuego del mismo nombre, el cual se lanzó en 1996. En una primera etapa de la adaptación de las seis películas que se hicieron, dirigidas o producidas principalmente por Paul W.S. Anderson.

Ahora, Cregger ha comenzado una nueva saga de películas, esta vez protagonizada por Austin Abrams. “Resident Evil” (2026) recaudó este primer fin de semana un total de $60 millones de dólares. Como se dijo antes, esta cifra superó a sus predecesoras.

Antes del estreno de la película de terror dirigida por Cregger, el récord lo tenía “Resident Evil: Afterlife” (2010), la cual fue protagonizada por Milla Jovovich. Además de superarse, esta película también superó lo que esperaban algunos miembros de la industria, pues se esperaba que solo recaudara $40 millones de dólares en Norteamérica.

Hay que destacar que esta fue una producción de Sony y para desarrollarla invirtió $75 millones de dólares.

En la lista de películas más taquilleras de Estados Unidos continúa “Spiderman: Brand New Day”, ocupando el tercer lugar, mientras que el segundo lugar es para “Practical Magic 2”, la cual se estrenó el fin de semana pasado.

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