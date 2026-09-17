La serie de “Orgullo y prejuicio” tiene a Olivia Colman entre su elenco

Este miércoles, Netflix compartió las primeras imágenes de la serie “Orgullo y prejuicio” que produjeron. Al mismo tiempo, compartieron los nombres de todo el elenco y anunciaron su fecha de estreno en la plataforma.

A inicios del verano de este año, la protagonista de la serie, Emma Corrin, dio una entrevista en la que expresó su emoción por el estreno de esta nueva adaptación de la novela escrita por Jane Austen.

Esta adaptación fue hecha por la escritora Dolly Alderton, conocida por haber publicado novelas como “Ghosts” (2021) y “Everything I Know About Love” (2018).

Desde hace meses se sabía que la historia sería protagonizada por Corrin, en el papel de Lizzy Bennet, y Jack Lowden como el señor Darcy. Pero ahora, se sabe quién se encargará de interpretar al resto de personajes históricos de la novela.

Olivia Colman, ganadora del Premio Oscar, será la encargada de interpretar a la señora Bennet, mientras que Rufus Sewell será el señor Bennet, Louis Partridge interpretará al señor Wickham y Daryl McCormack será el señor Bingley.

El elenco lo terminan Freya Mavor como Jane Bennet, Jamie Demetriou como el señor Collins, Rhea Norwood como Lydia Bennet, Siena Kelly como Caroline Bingley, Fiona Shaw como Lady Catherine de Bourgh, Hopey Parish como Mary Bennet y Hollie Avery como Kitty Bennet.

En un comunicado compartido por Netflix, la plataforma asegura que esta serie “se unirá al resurgimiento de la nostalgia en otoño para revivir fielmente la icónica historia de Jane Austen para el público que la aprecia, al tiempo que inspira a una nueva generación a enamorarse de ella por primera vez”.

La serie de “Orgullo y prejuicio”, la cual tendrá una sola temporada de seis episodios, se estrenará este 3 de diciembre.

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