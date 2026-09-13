Courteney Cox estrena su segunda película como directora

El pasado 10 de septiembre, se inauguró una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y entre los estrenos más esperados estaba el de la segunda película dirigida por Courteney Cox. “Evil Genius” no estuvo en competición, sino es parte de la “Gala de Presentación” en la que solo se exhiben por primera vez algunas producciones.

Esta es la primera película que Cox dirige en 13 años. Hay que recordar que la actriz, conocida por protagonizar la serie “Friends”, se estrenó como directora de películas en el 2012 con el estreno en televisión de “TalHotBlonde”. En 2014, estrenó su primera película para cines, titulada “Just Before I Go”.

La recién estrenada película se basa en una historia real, específicamente uno de los casos criminales más extraños en la historia reciente de Estados Unidos. Este caso ocurrió en el 2003 en Erie, Pensilvania.

Este caso es conocido como el “pizza bomber”. Aunque ahora Cox lo lleva a una película, la historia también se narra en un documental disponible en Netflix. El caso es protagonizado por Brian Wells, un repartidor de pizzas, que entra a robar un banco con un collar-bomba sujeto al cuello.

Al ser detenido, Wells detonó la bomba en su cuello. Antes de eso, aseguró que había hecho todo bajo amenaza. En la película que estrenó recientemente en Toronto, David Harbour interpreta a Kenneth Barnes, cómplice del caso, y Patricia Arquette interpreta a Marjorie Diehl-Armstrong, quien es considerada la mente detrás del “pizza bomber”.

Para contar los sucesos, Cox se tomó la libertad creativa de contar esta historia como la de una pareja disfuncional.

Planes futuros de Courteney Cox

En las entrevistas que Courteney Cox está haciendo como parte de la promoción de “Evil Genius” la creadora también declara cuáles son sus planes a futuro.

En una entrevista que concedió a “Deadline”, Cox dijo que querría seguir siendo parte de la saga de terror “Scream” pero ahora como directora. Dijo: “Sinceramente, creo que debería. Nadie sabe más de esa película que yo. Me refiero al creador, a Wes Craven, a los guionistas y a todos los que participaron. Creo que sería genial, divertido y una buena estrategia publicitaria”.

Cox es la actriz que más ha aparecido en la saga, la cual ya ha estrenado siete películas. Interpreta a Gale Weathers, la periodista/reportera de televisión de la historia.

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