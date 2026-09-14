“Practical Magic 2” no se estrenó con los números esperados

Después de seis fines de semana de una sola película liderando la taquilla estadounidense, finalmente ha entrado una nueva producción al podio. “Practical Magic 2” logró desplazar a “Spider-Man: Brand New Day”, película que ha roto varios récords desde su estreno en el verano.

Aunque logró lo que ninguna otra en más de un mes, el estreno de “Practical Magic 2” no fue lo esperado. Según se ha reportado, la secuela de la película de 1998 recaudó durante su primer fin de semana $30 millones de dólares en 4,146 salas de cine de Norteamérica.

A la cifra recaudada en sala de Norteamérica se le tienen que sumar los $16 millones de dólares que reunió la película en 77 países. En total, en su primer fin de semana hizo $46 millones de dólares.

Esa recaudación final está muy por debajo de las expectativas que tenía Warner Bros. para esta producción que costó $75 millones de dólares. Medios como “Variety” también han resaltado que la secuela no logró superar a su primera parte en recaudación, pese a reunir al mismo elenco: Sandra Bullock y Nicole Kidman.

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