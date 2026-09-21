Mamdani recibió a Trump en NY: abordaron vivienda asequible e inmigración

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, recibió este lunes al presidente Donald Trump en Gracie Mansion y aprovechó el encuentro para plantearle algunas de las principales prioridades de su administración: ampliar la vivienda asequible y proteger a los inmigrantes que viven en la ciudad, incluidos los haitianos afectados por la retirada del Estatus de Protección Temporal (TPS).

La reunión, que duró aproximadamente una hora y tuvo lugar en vísperas de la Asamblea General de Naciones Unidas, terminó con ambos dirigentes compareciendo juntos ante los medios en un tono cordial, pese a las profundas diferencias políticas que han mantenido públicamente.

Uno de los asuntos centrales fue el proyecto para transformar Sunnyside Yard, en Queens, con la construcción de unas 12,000 viviendas.

Mamdani explicó que ambos acordaron elevar el nivel de las conversaciones entre los equipos del Ayuntamiento y la Casa Blanca para avanzar en los aspectos federales del proyecto, incluidos los permisos técnicos y legales y las necesidades de financiación.

Trump, por su parte, insistió en que el desarrollo debe incluir viviendas asequibles para personas de ingresos bajos y moderados. El presidente no anunció un compromiso concreto de financiación federal, aunque expresó su disposición a seguir examinando el proyecto.

El futuro de los haitianos en NY

El alcalde también utilizó la reunión para hablar sobre la situación migratoria de los haitianos en Nueva York, después de que el Gobierno federal cancelara el TPS que protegía a miembros de esa comunidad frente a la deportación.

Mamdani dijo que expresó a Trump sus “opiniones fuertes” sobre la necesidad de mantener seguros a los inmigrantes en la ciudad y destacó la importancia de la comunidad haitiana para Nueva York. También señaló que el estatus migratorio de miles de personas puede determinar su estabilidad en la ciudad.

Trump respondió que también tiene “opiniones fuertes” sobre cuidar a la gente, pero no ofreció durante la comparecencia un compromiso específico sobre el TPS de los haitianos.

Tras la salida del presidente, Mamdani defendió su decisión de reunirse con él y aseguró que está dispuesto a conversar con cualquier persona que pueda ayudar a cumplir sus compromisos con los neoyorquinos.

El alcalde recordó que una conversación anterior con Trump había contribuido, según su versión, a la liberación de dos estudiantes extranjeros que habían sido detenidos por agentes de ICE.

Una relación cordial pese a las diferencias

La reunión fue el tercer encuentro presencial entre Mamdani y Trump y el primero celebrado en Nueva York desde que el demócrata socialista asumió la Alcaldía.

Durante la comparecencia, Trump volvió a elogiar al alcalde y dijo que tiene “gran potencial” para convertirse en un “gran alcalde”. También afirmó que quiere “lo mejor para Nueva York”, su ciudad natal.

Mamdani, por su parte, mantuvo un tono institucional y presentó el encuentro como una oportunidad para conseguir resultados concretos para la ciudad, pese a las diferencias que ambos mantienen en asuntos como inmigración y otras políticas federales.

La cordialidad también contrastó con el conflicto de Trump con varios medios de comunicación. Mamdani destacó que había invitado a “todos los miembros de la prensa” a la comparecencia en Gracie Mansion, mientras que Trump defendió nuevamente su decisión de vetar a CNN, MS NOW y Politico de la Casa Blanca.

“Las noticias falsas son malas para el país”, afirmó Trump, quien sostuvo que los medios tienen la obligación de ser justos.

Con información de EFE.

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